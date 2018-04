Pivo, chřest i pečení holubi. Předmájový víkend slibuje dlabanec

Plzeňský kraj: Chodovar Cup

Všechny věkové kategorie, muži i ženy, pivaři či příznivci míchaných drinků mají v sobotu 28. dubna sraz na zábavné a gastronomií nadupané akci v areálu pivovaru Chodovar. K vidění tu bude mimo jiné i unikátní barmanská soutěž v míchání drinků z piva a tyto speciální koktejly budete mít možnost také ochutnat, včetně těch vítězných z loňského ročníku. Narážet se bude první sud letošní sezony se slavnostním kvasnicovým ležákem a předvede se i novinka Chodovar Radler. Pro děti bude nachystána dětská zahrada a veselý bude určitě také průvod gastronomů a lázeňských hostů Chodovou Planou. Více ZDE.

Praha a Brno: Chřestfest 2012

Jaro je třeba oslavit chřestem, protože k tomuto období patří stejně jako bramborový salát k Vánocům. Za oblíbenou zelenou pochoutkou se můžete vydat například na gastronomický festival Chřestfest 2012, jehož cílem je dokázat, že chřest je nejen surovina nesmírně zdravá, ale také velmi chutná a všestranně využitelná. Pochutnat si na chřestových specialitách můžete ve vybraných restauracích v Praze a Brně od 30. dubna do 20. května, tříchodové menu se bude podávat za příjemnou festivalovou cenu 290 Kč. Více ZDE.

Hlavní město Praha: Jarní břevnovské trhy s pálením čarodějnic

Rozdělat ohníček v Praze není jen tak, a proto raději nic neriskujte a vydejte se v pondělí 30. dubna na oficiální a povolené pálení čarodějnic do areálu břevnovského kláštera. Tradiční opékání buřtů obohatí nabídka i jiných dobrot, které vám na místním trhu přichystají farmáři, výrobci uzenin, vína či domácí čokolády. Milovníci piva jistě ocení prodej několika druhů točených piv z pivovarů Plzeňský prazdroj a Herold a dokonce zde budete moci vyzkoušet i nové pšeničné pivo Fenix. Více ZDE.

Pardubický kraj: Soutěž čarodějnic u Perníkové chaloupky

O tom, že byla Ježibaba z Perníkové chaloupky taky pěkná čarodějnice, není pochyb. Vy ji ale můžete trumfnout, dorazíte-li 30. dubna k Perníkové chaloupce v Rábech pod Kunětickou horou vymódění v čarodějnickém duchu. Klání o Miss Čarodějku a Ježibabu roku bude doprovázet vůně pečených holubů (převážně rostlinného původu) a pardubického perníčku, který milují jak malí, tak velcí. Více ZDE.

Karlovarský kraj: Vrchní, prchni v Karlových Varech

Do Karlových Varů již dávno nejezdíme jen za filmem. Food Festival Karlovy Vary, který se bude konat 5. května, láká návštěvníky na vytříbená menu vyhlášených karlovarských provozoven a tu nejlepší budete vybírat vy. Těšit se můžete i na oblíbené pódiové soutěže ve zručnosti kuchařů a barmanů a děti se budou moci zapojit do přípravy delikates v dětské kuchařské školičce. Vyvrcholením festivalu bude již tradiční běh "Vrchní, prchni", jehož výherce získá 10 000 Kč. Tak prchejte do Karlových varů a pozor na běhání s plným břichem... Více ZDE.