Pivní recepty nejen pro chlapy

Recepty připravil šéfkuchař Roman Jašek, který působí v Pivovarské restauraci v Brně a specializuje se na tradiční recepty nejen s pivní tématikou.

Pomazánka z pivního sýra

Pro 5 osob

* 450 g pivního sýra

* 2 středně velké cibule

* několik cherry rajčátek

* pažitka

* 75 g másla

* 100 ml Desítky

* 1 lžíce hořčice

* mletý zelený pepř

* mletá paprika

1. Pivní sýr nakrájíme na tenké plátky a poskládáme na talíř.

2. Přidáme máslo také na tenké plátky a velmi jemně nakrájenou cibuli.

3. Lehce poprášíme mletou sladkou paprikou a zeleným pepřem, dozdobíme rajčátky a pažitkou a servírujeme se šnitkem piva.

4. Na talíři potom vše rozmícháme a mažeme na pečivo.

Pečená husí játra se sladkou cibulí

Pro 5 osob

* 500 g husích jater

* 2 větší cibule

* 90 g ostrého kečupu

* 2,5 dcl černého piva

* 5 polévkových lžic oleje

* 10 krajíců chleba

* sůl, pepř, česnek, Tabasco, čerstvý tymián

1. Játra očistíme, odblaníme, propláchneme ve studené vodě a osušíme. Osolíme, opepříme a zprudka opečeme v teflonové pánvi. Pak je odstavíme z plotny a necháme okapat přebytečný tuk.

2. V pánvi orestujeme na oleji cibulku dozlatova, přidáme kečup a opatrně Tabasca. Vše orestujeme, přidáme černé pivo a necháme částečně zredukovat. Dochutíme solí, zeleným pepřem a rozetřeným česnekem. Necháme zchladnout a přelijeme na opečená játra.

3. Z krajíců chleba vykrojíme kolečka a lehce je opečeme na grilu. Servírujeme je na velký talíř, do středu položíme opečené plátky chleba a přelijeme játry se šťávou, dozdobíme čerstvým tymiánem.

Pivovarská zelňačka s houbami a smetanou

(Tento recept sice přímo neobsahuje pivo jako ingredienci, výborně se ale hodí pro kombinaci s ním.)

Pro 5 osob

* uzený vývar

* 400 g kysaného zelí

* kapka oleje

* 1 bílá cibule

* polévková lžíce mleté papriky

* 100 g žampionů

* 100 g oravské slaniny

* 100 g paprikové klobásy

* 100 g uzeného masa

* 150 ml smetany

* 3 větší brambory

* polévkové koření, bobkový list, mletý pepř, sůl, petrželová nať

1. Uzený špek, slaninu, cibuli, žampiony a uzené maso nakrájíme na kostky. Postupně orestujeme v hrnci dozlatova. Přisypeme papriku a zalijeme vývarem. Přidáme pokrájené kysané zelí a vaříme.

2. Po 10 minutách přidáme na kostky nakrájené brambory, poté zahustíme, dochutíme a necháme provařit. Při servírování dozdobíme smetanou.

Střapatý candát v pivním těstíčku s bylinkovou bramborovou kaší

Pro 5 osob

* 750 g filetu z candáta

* olej na smažení

* dvě špetky česneku

* 5 vajec

* 150 ml Desítky

* 125 g hladké mouky

* čerstvá bazalka a plocholistá petrželová nať

* bramborové pyré

* tymián, citron, pažitka, sůl, zelený pepř

* listový salát podle chuti

1. Filet z candáta ponecháme s kůží, kterou velmi opatrně nařežeme, abychom maso neporušili. Osolíme, lehce opepříme zeleným pepřem a pokapeme citronovou šťávou.

2. Oddělíme žloutky od bílků a z bílků vyšleháme tuhý sníh, který vmícháme do předem připravené směsi žloutků, mouky a piva. Filety vkládáme do těstíčka, potom smažíme v rozpáleném oleji.

3. Rybu servírujeme s bramborovým pyré, do kterého předtím vmícháme nasekané bylinky, a s listovým salátem.

Pečená panenka v černé pivní omáčce s máslovými špeclemi

Pro 5 osob

* 1 kg vepřové panenky

* 1/2 celeru

* 1 mrkev

* 500 ml oleje

Na glazování šalotky:

* 750 g šalotek

* 90 g másla

* 1 lžíci cukru

* černé pivo

* 1 lžíce nasekaného čerstvého tymiánu, sůl, pepř

* nasekaná čerstvá petrželová nať

Na omáčku:

* 250 ml černého piva

* 100 g hladké mouky

* 1 mrkev

* 1/2 celeru

* bobkový list

Na špecle:

* 250 g polohrubé mouky

* perlivá minerálka

* sůl

* 1 vejce

* 100 g másla

Na fazolkové lusky ve slaninovém kabátku:

* zelené fazolky

* 10 plátků slaniny

* máslo

1. Panenku očistíme a nakrájíme na 200 gramové válečky. Jednotlivé kousky masa naložíme do oleje, do kterého jsme předtím dali na kostičky nakrájený celer, mrkev a nasekaný rozmarýn.

2. Maso necháme alespoň jeden den marinovat. Poté jej opečeme na grilu z obou stran tak, aby se vytvořila kůrčička. Hotové maso odstavíme, aby se šťávy uvnitř propojily.

3. Do velké pánve vložíme šalotky a zalijeme pivem. Přidáme máslo, cukr, tymián, podle chuti sůl a pepř a přivedeme k varu. Zvolna dusíme 10 minut, až se tekutina téměř vypaří a šalotky jsou zlatohnědé.

4. Na omáčku orestujeme kořenovou zeleninu nakrájenou na kousky společně s bobkovým listem a pepřem. Podlijeme černým pivem a výpekem z masa. Provaříme a zahustíme zámažkou připravenou z mouky a tuku.

5. Z polohrubé mouky, vody, soli a vejce vytvoříme táhlé těsto. Z něj pomocí speciálního struhadla tvoříme špecle, které vkládáme do vroucí vody. Až vyplavou na hladinu, vyjmeme je a na pánvi opečeme dozlatova.

6. Nejdříve odstřihneme konce fazolových lusků. Dáme vařit osolenou vodu a po přivedení k varu v ní lusky 10 minut blanšírujeme. Poté scedíme a opláchneme ve studené vodě. Uděláme balíčky: vždy asi 8 lusků zabalíme do plátků slaniny. Máslo roztopíme v pánvičce a balíčky v něm opékáme, až bude slanina křupavá.