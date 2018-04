Litr džusu má tolik energie jako 30 kostek cukru. Dětem dávejte vodu

Lucie Marková z Prahy by byla moc ráda, kdyby si její syn dal s chutí jakýkoli z ovocných nápojů. Její skoro tříletý syn totiž pití čehokoli bojkotuje a ona zkouší všemožné triky, aby do něj dostala alespoň litr tekutin denně.

"Vždycky je to boj, dobrovolně nevypije nic. A to jsem zkoušela i rozpustné čaje, které jsou příliš sladké, nebo doslazovaný stoprocentní džus," říká žena, která ve shodě s lékaři považuje ovocné nápoje za jakýsi poměrně přijatelný střed.

I když podle terapeutky Jany Divoké ze Stop obezitě, která se zaměřuje především na děti, se rozhodně nehodí ke každodennímu pití, na to jsou navzdory někdy až polovičnímu obsahu ovocné složky moc sladké. Na druhou stranu podle ní není nutné je dětem vždy striktně odepírat, takové zlo to zase není. Jen si mezi nimi vybírejte ty, které mají vyšší podíl ovocné složky a nejsou doslazované.

Voda nade vše

"Základem pitného režimu dětí by se měla stát voda. Při výběru vody jistě nepochybíte pitnou vodou z vodovodu nebo stolními vodami, které mají nižší obsah rozpuštěných minerálních látek. Své místo mají v pitném režimu i minerální vody, ale neměly by být jeho základem," vysvětluje Divoká.

Samotná voda vašemu potomkovi nechutná? Přidejte do ní trochu čerstvé citronové šťávy nebo ho nechte, ať si takový nápoj připraví sám. Případně jim dopřejte vodu se šťávou, ale co nejvíce rozředěnou. Hlídat energetickou vydatnost nápojů totiž podle ní má skutečně smysl, protože právě příliš mnoho sladkých nápojů je jednou z největších příčin toho, že přibývá obézních dětí. Větší či menší problémy s váhou má každé třetí.

Kolik mají energie Nápoj/energie ve 100 ml Voda 0 Nápoje s náhradními sladily 0–20 kJ Sirup ovocný zředěný (hotový nápoj) 70 kJ Minerální nebo pramenité vody ochucené (přislazené) 80 kJ Zeleninové šťávy 80 kJ Limonády a colové nápoje 200 kJ Džus 100% bez přidaného cukru 220 kJ Džus 100% slazený 280 kJ Sirup ovocný neředěný 1 150 kJ

Rodiče si neuvědomují třeba to, že litr jinak kvalitního stoprocentního džusu vyrobeného lisováním čerstvého ovoce obsahuje tolik energie jako 30 kostek cukru, takže představuje třetinu doporučené denní dávky kilojoulů pro sedmi až desetileté dítě, což je 9 tisíc kJ. Pro srovnání dítě do tří let by mělo mít zhruba 5,5 tisíce kJ a mezi 4 až 6 lety 7 tisíc.

Limonády se zhruba 24 kostkami na litr jsou na tom jen o něco lépe, navíc jsou v nich různá barviva, jejichž konzumace se nedá dětem příliš doporučit. Proto má smysl sledovat i při nákupu nápojů etikety udávající údaje o složení výrobku.

"Důležitý je obsah sacharidů a energetická hodnota na 100 ml. Vybírat bychom měli nápoje, které mají maximálně okolo 70 kJ na 100 ml," doporučuje terapeutka Divoká.

Stejného množství energie dosáhnete, pokud budete dětem připravovat domácí šťávu ze zředěného sirupu. Tady je výhodou, že si můžete vybrat ten, který není nijak chemicky konzervován. Samozřejmě, dají se koupit i limonády v light verzi s umělými sladidly. Ale pro děti se moc nehodí.

"Řada odborníků se staví proti tomu, aby děti konzumovaly nápoje s náhradními sladidly. Opomineme-li různé názory na vhodnost náhradních sladidel pro dětský organismus, jedním ze zásadních důvodů by mělo být předcházení zvyku na sladkou chuť," vysvětluje Jana Divoká ze společnosti Stob, zaměřené na shazování přebytečných kilogramů.

Dobrou volbou jsou čaje, nikoli však kupované ledové, plné cukru podobně jako limonády. Sladit čaj medem je zdravější než cukrem, ale energeticky to vyjde skoro nastejno.

Naučte ho pít

Na druhou stranu, pokud dítě pije málo, je podle Divoké lepší přimhouřit oči i nad méně vhodným nápojem. "Pokud má vaše dítě nedostatečný pitný režim, nenuťte je, spíše se je snažte motivovat. Učí-li se dítě pít, mělo by mít nápoj vždy po ruce. Je tedy dobré dát mu sklenku případně lahev s pitím na více míst v bytě," zní rada terapeutky.

Pokud dítě na pití zapomíná, můžete mu pomoci nastavit upozornění na mobilním telefonu, nebo ho naučit napít v návaznosti na určitou situaci například ve škole s každým zvoněním, po použití toalety, když jde okolo lahve s pitím a podobně.