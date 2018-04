Pitný režim při hubnutí: v limonádách vadí cukr, bublinky mohou dráždit

Strečink by měl být součástí každé pohybové aktivity. Jde o pomalé a důkladné protažení svalů před cvičením coby součást přípravy na zátěž a také po jeho skončení, kdy má strečink spíše rehabilitační účinky. Nicméně doporučuje se jej provádět třeba každé ráno, abyste předešli například bolestem šíje nebo zad. Jak správně cvičit, to vám nejlépe ukáže školený trenér nebo fyzioterapeut. Cviky by neměly bolet, v případě bolesti přestaňte dál táhnout. Ideální je, abyste ve svalech cítili nebolestivé napětí. Strečink byste měli provádět mírně zahřátí (například po kratším běhu na pásu), a to i tehdy, chystáte-li se na tenis nebo na cyklovýlet.