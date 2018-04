Pitný režim při dietě

Pitný režim je slogan několika málo posledních let. Předtím po něm ani pes neštěkl, ještě v 80. letech bylo nemyslitelné, že by třeba děti ve školách pily jindy než při obědě. Dnes skoro nenarazíte na školáka, jemuž by z aktovky nekoukala láhev. Pití je pro život prostě nezbytné. A čím chytřeji k němu přistoupíte, tím lépe pro vás.

Přepiju hlad?

Jistě. Je to jedna z nejlevnějších a nejúčinnějších metod, jak přelstít pocit hladu. Když budete dostatečně pít mezi jídly, zaplní vám to žaludek. A díky tomu se snáz ubráníte večernímu mlsání, které je hlavním nepřítelem všech dietářů. Navíc pokud při hubnutí málo pijete, hrozí vašemu tělu zácpa, která už tak bývá průvodním jevem diet. Nedostatek tekutin taky může zhoršit vaši podrážděnost.

Ale pití samozřejmě není důležité jenom při hubnutí. Dodržovat zásady dostatečného příjmu těch správných tekutin je nutnost. Jejich nedostatek totiž třeba zpomaluje "ředění" škodlivin vylučovaných ledvinami, a tak je zatěžuje, může se spolupodílet i na infekcích močových cest, taky pokožka žízní trpí, proto rychleji stárne.

Kolik a co pít?

Obecně se tvrdí, že by měl člověk vypít za den 2 až 3 litry neslazených tekutin. Některým se to může zdát jako nepřekonatelné množství. Pro uklidnění: část tekutin přijmeme tak jako tak už v potravě, odhady mluví asi o 900 ml. Takže pak vám zbývá něco kolem dvou litrů. Absolutním minimem, které do sebe musíme vpravit během dne stůj co stůj, je 1,6 litru, protože tím pokryjeme nejmenší možný tělesný výdej tekutin.

Je jasné, že po celodenní túře, dvou hodinách tenisu na kurtu, práci v dole nebo ve velkém vedru tělu musíme dodat vody víc než obvykle. Rozhodně ale nečekejte na žízeň - ta už je totiž projevem mírné dehydratace.

Ideálními nápoji, a to nejen při hubnutí, jsou voda a ovocné čaje (i slabé bylinné). Obvykle se doporučují i naředěné ovocné a zeleninové šťávy, ale na ty si dejte během diety pozor. Bývají totiž velmi kalorické - stoprocentní džus může na litr nápoje obsahovat až o 900 kJ víc než cukrem proslavené colové nápoje. Vodu si raději vybírejte bez bublin, sycená voda může narušit zažívání.

Úplnou kalorickou bombou je alkohol, zvlášť tvrdý. Když už se chcete během diety trochu "rozšoupnout", dejte si vinný střik nebo světlé pivo (tmavé je kaloričtější). Kávu, černé a zelené čaje můžete pít bez omezení, jen myslete na to, že tělu vodu odebírají. Takže si ke každému espresu objednejte i sklenici vody.

Nepřežeňte to

Přestože to tak trochu vypadá, že čím více vody vypijeme, tím lépe, není to tak. Nebezpečná je nárazová konzumace. Pokud toho vypijeme přes míru (a tím nemyslíme alkohol), způsobíme si převodnění, které přetěžuje ledviny, srdce i další orgány. Takže zapomeňte na to, že byste svoje pitné resty doháněli večer vyzunknutím tří litrů vody najednou. Rozdělte si svou denní dávku dvou litrů na deset dvoudecových sklenic a vypijte každou hodinu jednu.

Minerálky na zdraví? Spíš ne

Pokud vypijete denně dvě skleničky a budete minerálky střídat, pravděpodobně si nijak neuškodíte. Na etiketách sledujte hlavně hladinu sodíku, který způsobuje zadržování vody v těle a zhoršuje celulitidu. Obecně se minerálky dají rozdělit do 3 kategorií:

KLIDNĚ DENNĚ:

Minerálky Korunní a Rajec mají minimum minerálů a dají se doporučit k dennímu pití.

DEJTE SI JEN SKLENIČKU:

Relativně nízký obsah minerálů má Magnesia, Ondrášovka a Mattoni. Občas si je nalejte a raději je střídejte.

LEPŠÍ SE VYHNOUT:

Do této kategorie spadá Poděbradka Pro Linie a Hanácká kyselka. Ty mají největší obsah minerálních solí. Hodí se k nahrazení ztrát při vedrech nebo sportu.