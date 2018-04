Modelka Megan Irwinová je posedlá pitím vody. Chce mít hezkou pleť

Megan si nedovede představit, že by se ocitla na pustém ostrově a nemohla používat svých sedm „zázračných“ krémů. Její pleť je pro ni natolik důležitá, že ji tato představa docela děsí.

Velmi často kvůli pracovním zakázkám musí cestovat přes půlku zeměkoule a hodně času tráví v letadle, kde jí pleť vysušuje klimatizace. „Jsem svou pletí posedlá. A jsem posedlá i tím, co mám na nohou. Jsem posedlá botami. Každý den piji minimálně tři litry vody, aby byla moje pleť hydratovaná a neobejdu se bez mých kosmetických produktů. Používám je bez výjimky každý den. A každý den také používám opalovací krém, to je velmi důležité,“ prozradila.

Když byla malá, chtěla se stát psycholožkou, ale nakonec stejně skončila u modelingu. Tomu se totiž věnovali i ostatní členové její rodiny.

„Moje maminka i moje sestra modeling dělaly. Tak jsem to zkusila zprvu jako koníček a zamilovala jsem se do něj. Když jsem byla mladší, vzhlížela jsem třeba k modelce Mirandě Kerrové a hodě jsem se od ní naučila. Kdybych dostala nabídku od Victoria’s Secret, nikdy bych neodmítla,“ sdělila modelka, která sice dbá na zdravý životní styl, ale občas zhřeší a zajde do rychlého občerstvení.

„Samozřejmě, že většinu času jím zdravě. Ale když mám chuť na hamburger, dám si ho. Neodpírám si to potěšení,“ doplnila.