Čtyři litry vody denně? Redaktorka vyzkoušela, co to udělá s pletí

„Doktoři mi vždycky říkali, že k mým příšerným migrénám, které mě ochromovaly na celé dny, možná přispívá dehydratace. Moje kožní říkala, že když budu pít více vody, nejspíš se mi zlepší akné. A všechny kosmetičky, u kterých jsem kdy byla, prskaly, když jsem jim prozradila, jak málo za den vypiju. Jako by voda byla odpověď na všechny moje problémy,“ podivuje se kosmetická redaktorka magazínu Refinery29 Maria Del Russo.



„Správný pitný režim je opravdu důležitý. Mimo jiné právě k tomu, aby pleť byla dostatečně hydratovaná,“ potvrzuje Katarína Třísková, korektivní dermatoložka z Medicom Clinic. „Pokud budete pít málo, projeví se to na celém organismu a samozřejmě i na pleti. Bude vysušená, snadno se na ní začnou vytvářet vrásky,“ popisuje.

Důležité je podle ní pít pravidelně v průběhu celého dne, ne se nárazově „přepíjet“, a také pitný režim přizpůsobit fyzické zátěži. „Při zvýšené aktivitě samozřejmě pijte více. Průměrně by dospělý člověk měl za den vypít okolo dvou litrů vody, ale to je individuální doporučení. Striktně bych se jím neřídila,“ podotýká lékařka.

Čtyřlitrový kanystr a nedostatek záchodů

To Maria Del Russo na sebe byla přísnější a jako denní dávku si určila celý galon vody, to jsou necelé čtyři litry. První den, kdy doslova s kanystrem vody vyrazila na nákupy, popisuje jako nikdy nekončící hledání veřejných toalet. „Potřebovala jsem na ně aspoň jednou za hodinu. Moje ubohé kamarádky na mě neustále čekaly před Starbucks, kde jsem netrpělivě poskakovala v řadě, abych si koupila malý zelený čaj za dva dolary a dostala kód k těm zatraceným dveřím od záchoda.“

Na časté návštěvy oné místnosti si prý po pár dnech zvykla. Stejně jako na to, že nesmí pít rychle, aby se jí neudělalo špatně od žaludku, ani příliš pomalu, aby jí večer v kanystru nezbývalo nezvladatelné množství vody. „Občas jsem si večer říkala, že bych udělala cokoli, abych ten zbytek nemusela dopíjet. Někdy jsem ho dopila, ale někdy jsem si ho nechala až na ráno,“ přiznává.

Jak se propít k zářivé pleti

Kvanta vody, která během třiceti dní vypila, se každopádně projevila. „Moje pleť sice nebyla zázračně hebká jako plátky růží, ale musím uznat, že mi výrazně ubyly pupínky jak na bradě, tak na tvářích. Pleť byla taky mnohem zářivější – takže jsem přestala nosit make-up i rozjasňovač a používala jsem jen korektor,“ pochvaluje si redaktorka.

Překvapil ji prý také fakt, že měla daleko víc energie, lépe se jí vstávalo a na ranních lekcích jógy se Marii cvičilo tak dobře, že si toho všiml i její instruktor. Navíc měla celkově menší chuť na sladké, migrény zcela zmizely a lépe snášela kocovinu.

Že to zní jako zázrak? To zase ne, mírní svůj úsudek redaktorka, která teď namísto galonu vody pije asi jen polovinu, tedy necelé dva litry. Výhody dobrého pitného režimu jsou podle ní nesporné, ale s žádným návykem se to nesmí přehánět.



