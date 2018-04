Pitná voda může škodit zdraví

Odborníci dnes na semináři v Karlových Varech varovali před estrogeny ve vodě. Mohou mít negativní vliv na zdraví lidí, vyvolat například rakovinu nebo jiné zhoubné choroby. Patří do skupiny látek, které nedokážou zachytit ani čistírny odpadních vod a mohou se dostat do povrchových vod. Přítomnost estrogenů a podobných syntetických látek ve vodě může být do budoucnu značným problémem, řekl Tomáš Pačes ze společnosti Aquasana - Zdravá voda.

Závadná pražská voda

Společně s týmem německých odborníku prováděl průzkum pitné vody v Praze, kde přítomnost estrogenů odhalili. Na jiných místech v republice se obdobný průzkum prozatím neprováděl a vzhledem k jeho náročnosti patrně v dohledné době ani nepřipravuje. Ale není vyloučeno, že by se mohla opakovat stejná situace jako v Praze, poznamenal Pačes.

"Nejenom estrogeny, ale také další látky a produkty jejich rozpadu mohou mít negativní vliv na zdraví lidí. Přitom se jejich působení může objevit až po delší době," řekl Pačes.

Nebezpečné estrogeny

Estrogeny patří do steroidních hormonů a obsahuje je například hormonální antikoncepce. Riziková je vysoká hladina estrogenů v organizmu, protože estrogen zvyšuje srážlivost krve, a tím roste riziko vzniku krevních sraženin, jejich uvolnění a ucpání některé důležité tepny.

Látky jim podobné jsou v tuto chvíli podezřelé, že mají přímou souvislost s neplodností, rakovinou a jinými zhoubnými chorobami. "Při experimentech bylo prokázáno, že i nepatrné koncentrace těchto látek mohou měnit pohlaví ryb," konstatoval Pačes.

Podle něj byly zaznamenány desítky případů, kdy ryby ve volné přírodě měnily pohlaví, a to dokonce i v případech, kdy voda byla čištěna. "Musím ale zdůraznit, že těmito látkami jsou postiženy hlavně povrchové vody. Vody z hlubinných zdrojů jsou v tomto případě bezpečné," dodal Pačes.