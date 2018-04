Píšťalka z Básníků skládá verše. Jeviště mi nechybí, říká

Vizitka Eva Vejmělková se narodila 4. března 1969 v Karviné. Je herečka, básnířka, scenáristka a psychoterapeutka. Vystudovala herectví na ostravské konzervatoři a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě herectví se věnovala 2 roky terapeutické praxi v psychologii a práci s drogově závislými v pražských Bohnicích. Se svým manželem Dušanem Rapošem a dvěma dcerami Tarou (6) a Ritou (9) žije v Havířově.

Herecká hvězda 80. let už několik let žádné rozhovory médiím nedává. Teď výjimečně svolila. Je autorkou textů k opeře, zatímco její manžel složil hudbu, ona napsala libreto.

Otextovala jste všechny árie. Už dříve jste psala básničky, povídky, spolupracovala s manželem na scénáři, ale tohle je přece jen větší sousto. Čí to byl nápad?

Dušanův. Dlouho mě přemlouval, netroufala jsem si. Hodně jsem se bránila, taková malá "Itálie" u nás probíhala. Jsme hodně emotivní, když se přeme. Dušan chce mít všechno hned. Takže přes noc napsal hudbu, přinesl mi ji a dal mi celou druhou noc na text. V tu dobu asi před osmi lety, kdy to všechno začalo, jsem byla navíc těhotná. Divím se, že moje dcera se vyvíjí normálně a zdravě, když místo relaxačních tonů občas poslouchala děsivé zvuky, které jsem měla ve sluchátkách.





Jak se vám psalo pod tlakem?

Nejde jen o ten čas. Bylo to těžké, protože to pro mě bylo něco nového a ta muzika je velmi složitá. Nehledě na to, že jsem si až tak nevěřila, jestli jdu tím správným směrem, protože to nejsou dějové linky, ale spíš pocitové a básnické.

Jak je ale vidět, jste spokojena. Netoužíte však znovu stát na jevišti?

Já si to strašně užívám, že nemusím stát na jevišti. I když trému jsem měla za všechny a hlavně za Dušana, protože texty nejsou tak důležité jako hudba.

Myslíte? Polemizovat nebudu, opravdu už ale nikdy nechcete před diváky?

Stala jsem se matkou. Mám dvě krásné dcery a udělala jsem to, čemu se všichni diví, i když nevím proč. A to je, že jsem zůstala doma. Dcery jsou to nekrásnější, co mě v životě potkalo. Nepřála bych si, aby mé děti vychovávala nějaká cizí paní a znaly mě jen z fotek a časopisů. Já chci, aby měly alba plné fotek s námi, aby nás spojovaly zážitky a vzpomínky. Narozdíl od jiných žen, které mají pocit, že na mateřské blbnou a něco jim utíká, já si to vychutnávala a vychutnávám dodnes. Možná je to i tím, že jsem měla děti až ve třiceti. Do té doby jsem si užila spoustu práce, cestování po světě a zajímavých lidí.

Jaká jste matka?

Já jsem taková matka "samotářka". Manžel je pořád pryč. Tatínek je pro děti modla, věnuje se jim, hraje si s nimi, přiveze dárečky, nemá čas být zlý, jak říká. Já bych chtěla být strašně hodná, ale musím být i přísná. Dělám s nimi věci, které holt nemají rády: učím se s nimi, nutím je do postele. Ale máme báječný a kamarádský vztah. Všechno si říkáme, náš vztah se neúží jen na pár slov u večeře. Vozím holky do školy, ze školy, na balet, na klavír, usínáme spolu večer, vypráví mi o svých láskách, problémech, starostech… Tam někde se naváže vztah, který pak vydrží až do dalekého života.





Má pro vás vůbec rozdělení mužských a ženských rolí nějaký význam?

Byla jsem vychována v matriarchální rodině a manžel v patriarchální, takže střet je nasnadě. Navíc já jsem dost feministicky založená a muži to mají u nás v rodině těžký. Dušan je ale zvyklý rozhodovat v práci, na place, takže doma už se mu nechce. Nevidím důvod k tradičnímu rozdělení v tom, že žena má být doma a muž vydělávat peníze. Ať si každý dělá, co chce, ale ať vytvoří rodinu, kterou opravdu chtějí. V dnešní pokřivené době, kdy je normální čtyřikrát se rozvést, jsme my dva asi rarita. Žijeme spolu pětadvacet let. Možná je to ale tím, že manžel nebývá často doma, my máme svůj ženský svět. Když se vrátí, všechny se na něj těšíme. Když odjíždí, zase mu všechny svorně máváme.

Zdá se, že vás zcela naplňuje rodina, kariéra pro vás není zajímavá?

Kariéra není smyslem mého života. Hraní mě bavilo. Cestovala jsem hodně, točila po světě, poznávala nové věci a lidi. Pak ale nabídky třeba nebyly takové, jak bych si představovala, pár věcí jsem odmítla a to byl problém, to se v té době nedělalo. Začala mi vadit závislost na tom, co vám kdo nabídne. Navíc jsem se nikdy nechtěla odstěhovat z Havířova a dělat odtud velké role nejde. Proto jsem se rozhodla pro studium vysoké školy a nakonec padla volba na psychologii, která má k herectví dost blízko.

Žádná zadní vrátka?

Sem tam si ještě odskočím natočit něco jen tak pro zábavu, abych se nadýchala té atmosféry. Tak třeba jezdím do Bratislavy hrát epizodní seriálovou roli (Panelák). Pravda, trošku mi chybí lidi, kamery, světla, miluju atmosféru natáčení… Kdyby přišla nějaká krásná role, nemusí být velká, ale krásná, neříkám, že bych řekla ne.

Vybrala jste si psychologii, ale momentálně se jí nevěnujete. Proč?

To jsou moje ta zadní vrátka, kam se ubírat v budoucnu. Láká mě klinická psychologie a hypnoterapie. A také bych chtěla psát. Už jsem začala něco málo, ale chybí mi čas.

Jste žena v domácnosti na plný úvazek. Jak to ve vašem podání vypadá?

Především nemám skoro žádný volný čas. To může vymyslet jenom chlap, že žena v domácnosti má nějaký volný čas. Starám se o rodinu, dům. V něm bydlíme společně s rodinou mé sestry, což je výhoda, když potřebujeme pohlídat děti. Nemám ani kuchařku, ani uklízečku, dokonce ani paní na žehlení, sestra mi koupila alespoň hezké žehlící prkno. Věnuju se dětem a kromě školních a zájmových povinností chodíme do divadla, do kina a teď se těšíme na Vánoce.





Máte čas alespoň na holčičí kafe?

Ale jo, mám i svůj ženský svět. Bez kamarádek by to nešlo. Nesedím pořád doma, mám dost přátel. Momentálně rozjíždíme velkou akci "Občané proti spalovně". Vadí nám, že žijeme v nejznečištěnějším ovzduší v Evropě a rozhodli jsme se něco proti tomu dělat. Tak chystáme petice a happeningy a říkáme si, že je to dobré pro naše děti a jejich život.

Ani v situaci, kdy se takto společensky angažujete, se vám nezasteskne po bývalé popularitě?

Nikdy jsem se necítila jako hvězda. Asi mě tak maminka vychovala, abych se kvůli hodině na plátně necítila nijak výjimečná. Nikdy jsem se nedívala na své filmy, nesnášela jsem to. Hrála jsem, protože mě to bavilo, ne kvůli slávě.

Nedá se ale popřít, že známému obličeji se snáze otvírají dveře. Poznávají vás ještě lidé?

V Havířově ano. Cítím se tam doma. A také proto tam jsem. Občas mě ještě přijedou vyfotit a pak v novinách napíšou, že se zavírám doma. To, že někdo žije spokojeně se svou rodinou, přece ještě neznamená, že odešel ze světa. Štěstí je jen víc potichu než bolest.

Očima autorky Povídaly jsme si nakonec dlouho. Zda zůstalo něco ryze ženského utajeno, nevím, protože přítomní muži, manžel a s ním i PR manažer projektu se ne a ne zvednout. Naštěstí se ale přes všechny rušivé elementy zdá, že když už jednou začne Eva Vejmělková mluvit, ostych před naslouchajícími nemá a vyslovit své názory se nebojí.