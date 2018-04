Pilulky, náplasti, injekce... Jaká antikoncepce se pro vás hodí?

Navíc se hormony do těla mohou dostávat i jinak, například pomocí náplastí, tělísek, injekcí či vaginálních kroužků. Přesto se může stát, že někomu nesedne nic z toho. Při volbě hormonální antikoncepce by proto žena měla vycházet ze svého věku, z toho, zda má děti a jak je na tom zdravotně.

Novinky? Už dlouho nic

Přestože výrobci přicházejí čas od času s novým typem pilulek, fakticky jde jen o varianty těch, které již existují. Skutečně velká novinka, jakou bylo před více než deseti lety nitroděložní tělísko s hormonem prodávané jako Mirena či antikoncepce ve formě náplasti, se už roky na trhu neukázala.

Dívka nad 15 let VHODNÉ: Kombinovaná antikoncepce (například Logest, Yasminelle, Femoden, Minisiston), která obsahuje estrogen i gestagen (jsou v pilulkách v různých podobách, a proto i pod různými názvy). NEVHODNÉ: "Slabší" pilulky jako Azallia 75 či Cerazette, v nichž je pouze gestagen, se pro dívky nehodí, ačkoli se jinak doporučují třeba i kojícím ženám. Gestagenové neboli čistě progesteronové pilulky totiž mohou rozhodit cyklus, podobně jako pilulky s extrémně nízkými dávkami hormonů, způsobit nepravidelné krvácení a navíc jsou extrémně náročné na přesnost užívání. Vzhledem k věku není vhodné nitroděložní tělísko ani třeba podkožní implantát, protože je třeba teprve zjistit, jaké složení antikoncepce dívce sedí. Poznámka: Dívky, kterým už bylo 15 let, si mohou nechat antikoncepci předepsat bez vědomí a souhlasu rodičů.

"Nic převratného se tu už dlouho neobjevilo," potvrzuje Vladimír Dvořák, přednosta odborné gynekologicko-porodnické společnosti. Naposledy se zhruba před pěti lety na trh dostal vaginální kroužek, rovněž s hormony.

Firmy se nicméně snaží vyvinout nové formy hormonální antikoncepce, především takové, které by odbouraly vedlejší účinky orální formy – ve hře je například tělový gel, kterého by stačilo několik málo gramů na kůži, například na paži či břicho. Na trhu by se mohl objevit během deseti let.

Odborníci však větší budoucnost předpovídají hormonům s vaginální aplikací, a proto se vyvíjí modernější typ nitroděložního tělíska, které by se sice zavádělo na kratší dobu než dnešní pětileté, ale uvolňovalo by téměř o polovinu hormonální dávky denně méně.

Není pilulka jako pilulka

Hormonální antikoncepce se dělí na dvě základní skupiny – jedna obsahuje pouze hormony gestagenového typu (progesteron a jemu podobné), v druhé jsou kromě gestagenů také estrogeny, v tom případě se mluví o antikoncepci kombinované.

Právě ta podle všeho více než jednoduchá antikoncepce snižuje riziko vzniku rakoviny vaječníků, děložní výstelky či tlustého střeva, aniž by zvyšovala riziko rozvoje rakoviny prsu.

Kromě toho, platí to samozřejmě jen u pilulek, mohou po celou dobu užívání během jednoho cyklu obsahovat stejné množství hormonů (jednofázová antikoncepce) nebo se snaží, aby cyklus co nejvíce připomínal přirozený, a pak jsou v nich hormony příslušně nadávkovány (dvoufázová nebo třífázová). U náplastí či tělísek se pochopitelně uvolňuje stále stejné množství látky.

Kolik hormonů je akorát?

Pokud jde o množství hormonů, pilulky už de facto nemohou být slabší, protože by už nedokázaly zabránit početí – stoprocentně to platí u umělého estrogenu, kterého je v nejslabších tabletkách 15 miligramů. Pro některé ženy je to množství už příliš malé – neotěhotní sice ani tak, ale například neustále špiní.

Bezdětná žena nad 25 let Hodí se pro ni jak pilulky kombinované s oběma skupinami hormonů (estrogeny a progesterony), tak ty, které obsahují pouze gestagen. Nemusí jí však osobně vyhovovat, což se nedá zjistit předem. Vhodné jsou například náplasti Evra, u nichž je prokázána vysoká účinnost u žen nad 18 let, obsahují oba hlavní hormony, estrogen a progesteron. Antikoncepce se už dá lépe předepsat na míru, například tak, aby po ní žena nepřibírala (což je hodně individuální) či aby se s její pomocí zlepšily vleklé problémy s akné (Diane 35, Vreya). V úvahu připadá také vaginální kroužek, který v sobě obsahuje hormony a zavádí se vždy na tři týdny, po nich se vyndá a dostaví se menstruace (Nuvaring).

Nízkohormonální pilulky se doporučují například kojícím ženám nebo ženám, které chtějí co nejšetrnější antikoncepci a pilulky jim sednou. Nicméně se právě kvůli tomu, že cyklus se při jejich užívání chová všelijak, nedají doporučit dívkám, které s pilulkami teprve začínají.

V některých přípravcích (Qlaira) se nově objevuje alternativa v podobě přirozeně se vyskytujícího hormonu estrogenu nazvaného estradiol, v kombinaci s gestageny je tato kombinace k cyklu podle studií hodně šetrná.

Co vyhovuje, neměňte

Mnoho žen, které užívají hormonální antikoncepci už delší čas, logicky napadne, zda by neměly osvědčený přípravek vyměnit za nějaký přece jen šetrnější. Ale to gynekolog Dvořák nedoporučuje.

"Pokud nějaký typ žena dobře snáší a nemá kvůli němu žádné komplikace, je zbytečné přípravek měnit. Lépe jí po něm nebude, ale hůře možná ano," míní lékař.

Platí navíc, že i dvě zdánlivě podobné ženy mohou jednu a tu samou antikoncepci snášet různě – jedna ji například bude užívat k plné spokojenosti, druhou po ní bude bolet hlava, klesne jí chuť na sex, bude mít zvýšenou chuť k jídlu či přibere na váze, protože její tělo bude více zadržovat vodu.

Žena 35–40 let s dětmi Pokud žena kojí, měla by užívat hormonální antikoncepci s nízkou dávkou hormonů, a pokud možno jen gestagenovou, protože kombinace progesteronu a estrogenu snižuje tvorbu mateřského mléka, doporučuje se například Cerazette. Vhodnou volbou je i nitroděložní tělísko s hormonem, zavádí se na pět let, takže se dá doporučit, pokud žena po tu dobu neplánuje další těhotenství, ale lze ho samozřejmě vyjmout i dříve. Jakékoli nitroděložní tělísko se hodí jen pro ženu, která již alespoň jednou porodila, nesmí však mít za sebou dva a více císařských řezů. V úvahu připadá rovněž gestagenová injekční antikoncepce Depo Provera (jednou za tři měsíce). Od ní se sice ve světě ustupuje, protože ženy po ní trpí bolestmi hlavy a nepravidelným krvácením, u nezanedbatelné části způsobuje vzestup hmotnosti, ale v Česku je stále poměrně oblíbená.

Změna však v Česku nutně čeká ženy, které si oblíbily podkožní tělísko Implanon, které se zavádělo na tři roky – výrobce ho totiž kvůli malému trhu přestává dovážet.

Když není na výběr

Volba mezi jednotlivými typy pilulek by se měla řídit věkem ženy a tím, zda chce pomocí prášků ovlivnit třeba i kvalitu pleti. Někdo má navíc výběr omezený zdravotními problémy.

"Některé ženy nesmějí v žádném případě užívat kombinovanou antikoncepci. Týká se to například těch, které měly trombofilii či embolii nebo akutní fázi rakoviny prsu," vysvětlil Dvořák.

Takové ženy, pokud i nadále chtějí užívat hormonální antikoncepci jako nejspolehlivější metodu k zabránění početí, musí sáhnout například po nitroděložním tělísku, v němž je obsažena pouze gestagenová hormonální složka.

"Setkáváme se však s tím, že jim nic z těchto možností nakonec nevyhovuje," potvrdil Dvořák. To se samozřejmě nemusí týkat pouze těch, které si nemohou vybírat z celé široké nabídky, protože některé ženy nenarazí na přípravek, po němž by se cítily dobře, ani v ní.

Někdy je navíc třeba vzít v potaz i další zdravotní problémy – pokud například žena užívá kombinovanou antikoncepci a zároveň trpí cukrovkou, může být potřeba zvýšit dávky inzulinu, protože pilulky ovlivňují metabolismus cukru.

Pozor by si měly dávat i ženy, které mají problém se zvýšenou hladinou cholesterolu, protože pohlavní hormony ovlivňují jeho zpracování v těle. Konkrétně jde o progestiny patřící do gestagenové skupiny hormonů. Ty snižují množství dobrého a zvyšují hladinu špatného cholesterolu. Gynekolog by to rozhodně měl vzít v potaz při výběru antikoncepce.