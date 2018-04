Pilulku proti početí potřebuje u nás 50 tisíc žen ročně

9:30 , aktualizováno 9:30

Pilulka Postinor, která dokáže až do dvaasedmdesáti hodin po styku zabránit početí, by měla být k mání bez předpisu. Alespoň s tím počítá návrh novely zákona o léčivech, který připravuje ministerstvo zdravotnictví. V lékárně by měl Postinor stát něco přes dvě stě korun.