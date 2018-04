Pilotka: Na emoce není čas, schovávám je pro manžela

Marie Lecjaksová - Kuncová

Narodila se 26. února 1970 v Humpolci. Vystudovala pilotní školu na Floridě, tehdy ji ještě vůbec nenapadlo, že jednou bude řídit velká dopravní letadla. Sedět v té době za kniplem boeingu ji prý připadalo něco jako letět raketoplánem do vesmíru. Po roce studia v USA získala licence na sportovního a obchodního pilota a také pro přístrojové létání. Když se vrátila do Čech, přihlásila se do konkurzu v ČSA. Prošla bez obtíží. V sedmadvaceti začala létat na turbovrtulových ATR 42 a 72. Za necelé dva roky přešla na Boeing 737, posledních pět let řídí na dálkových trasách Airbus 310.

Je vdaná a má třítýdenní dceru Alenu. S manželem žije střídavě ve Velkých Přílepích u Prahy a v Květinově na Vysočině, kde nyní tráví mateřskou dovolenou.