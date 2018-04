Pilip připravuje pro Lucii valentýnské překvapení

Pětadvacet dramatických dní, jež Pilip strávil v kubánském vězení spolu s Janem Bubeníkem, a následné úporné úsilí Lucie Pilipové o jejich propuštění jen utužily silný citový vztah mezi manžely.

Přátelé Ivana Pilipa o něm říkají, že svou rodinu miluje nade vše. Ivan a Lucie už mnoho let - prakticky od svého seznámení - prožívají opravdovou lásku, umocněnou jejich křesťanským založením a silnými rodinnými vazbami.

Láska byla hnacím motorem Lucie Pilipové v jejím úsilí o propuštění manžela na svobodu z kubánského vězení. Od chvíle, kdy na veřejnosti probleskly první informace o uvěznění Ivana Pilipa a Jana Bubeníka, dokázala Lucie Pilipová během několika dní zalarmovat množství svých vlivných přátel doma i v zahraničí.



Neúnavně poskytovala informace a rozhovory sdělovacím prostředkům. Desítky hodin strávila na nejrůznějších jednáních a snažila se navázat kontakty s kubánskými úřady. Vyvrcholením byl pak její odlet na ´ostrov svobody´.

V depresivních okamžicích, kdy Ivan Pilip neměl tušení, zda se svým přítelem Janem Bubeníkem zůstane v kriminále týden, měsíc či několik let, pro něj znamenal přílet Lucie Pilipové na Kubu obrovskou psychickou pomoc.



"Její přítomnost v Havaně pro mě byla klíčovým faktorem. Jsem hrdý na to, co Lucie na Kubě zvládala. Lidsky i profesionálně. Dokázala tam mimořádné věci, zejména při komunikaci s novináři, mezi naší ambasádou a dalšími klíčovými lidmi. Myslím, že na úrovni nikoliv té nejvyšší, ale mezilidské diplomacie sehrála moje žena v Havaně velmi důležitou roli," řekl Ivan Pilip.