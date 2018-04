Pikantní vepřová pánev

Omyté brambory uvaříme v osolené vodě do poloměkka, slijeme, necháme trochu prochladnout, oloupeme a nakrájíme na plátky. Maso rozkrájíme na třícentimetrové kostičky, osolíme a opepříme. Cibuli jemně usekáme, česnek nakrájíme na tenoučké plátky. Papriky nakrájíme na širší proužky, které ještě rozpůlíme. Rajčata nakrájíme na osminky. Na rozpálené Plantě na pánvi osmahneme do zlatova cibuli, přidáme špetku pálivé papriky, zakápneme octem, přidáme maso a důkladně opečeme. Podlijeme trochou bujónu a podusíme do poloměkka.

Na rozpálené Plantě na druhé pánvi opečeme plátky brambor, česnek, papriky a rajčata. Opečenou zeleninu přidáme k masu a přiklopené dusíme, za občasného podlévání bujónem, do měkka. Nakonec dochutíme solí a pepřem.

(časopis Dobrou chuť!)