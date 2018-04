Čtenářský recept: Pikantní pečený divočák

žebra a krk z divočáka

Na lák:

500 ml balzamikového octa

750 ml vody

150 g cukru

2 lžíce barevného pepře

1 - 2 chilli papričky

2 snítky tymiánu

Na tapenádu:

150 g rajčatového protlaku

2 lžíce francouzské hořčice

trochu cukru a soli



1. V hlubokém pekáči promícháme všechny suroviny na lák. Maso z divočáka osolíme a vložíme do pekáče s lákem.

2. Maso dusíme pod poklicí v troubě do měkka. Poté maso opatrně vyjmeme a zbytek láku vylijeme.

3. Maso potřeme tapenádou a dáme na 10 - 15 minut pomalu péct, bez poklice, do trouby rozpálené na 160°C.

TIP: Podáváme se šťouchanými brambory.