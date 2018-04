Pijte heřmánek, jezte petržel. Obsahují látku ničící rakovinové buňky

V posledních několika letech došlo k významnému pokroku při studiu biologických účinků apigeninu na buněčné a molekulární úrovni. Bylo prokázáno, že apigenin má významné protizánětlivé, antioxidační a protinádorové účinky.

V testech na Ohio State University onkologové dokázali, že apigenin snižuje životnost buněk rakoviny prsu. Staly se pod vlivem zmíněného flavonu citlivější k chemoterapii a snížila se jejich schopnost šířit se tělem. Vědci výsledky svého bádání zveřejnili v Proceedings of the National Academy of Sciences, píše Daily Mail.

"Apigenin obnovuje normální chování v rakovinných buňkách. Myslíme si, že se v něm skrývá při léčbě rakoviny značný potenciál a v praxi může mít strategický význam při léčbě i prevenci," tvrdí molekulární genetička, profesorka Andrea Doseffová z Ohio State University.

Protinádorové účinky apigeninu byly zjištěny proti řadě typů nádorových buněk: apigenin pomáhá v boji s rakovinou žaludku, kůže, krve, prostaty, prsu, vaječníků, štítné žlázy, jater, tlustého střeva či plic.

Proto odborníci tolik apelují na správnou životosprávu a složení stravy. Prevence rakoviny spočívá podle nich zejména v podstatném zvýšením konzumace ovoce a zeleniny, protože je prokázáno, že rostlinné látky ve stravě - flavonoidy zejména - organismus účinně brání.

Jednou z těchto přirozeně se vyskytujících látek je právě flavon apigenin. Tato sloučenina je bohatě zastoupena v běžném ovoci a zelenině, včetně petržele, cibule, pomerančů, ale také v čaji, heřmánku, v naklíčené pšenici či v některých druzích koření.