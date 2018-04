Odhalila svou pravou tvář, kterou léta skrývala a styděla se za ni

Každý den si hned po probuzení sedla k zrcadlu a pečlivě zakrývala veškeré skvrny, které v obličeji měla. Nikdo z jejího okolí tak netušil, že má ve skutečnosti problémy s pletí a ztrácí pigment.

Dokonce ani její nejlepší kamarádka neměla tušení, že s jejím obličejem něco není v pořádku.

I na focení různých kampaní chodila už předem nalíčená, takže vizážistky dodělaly případně jen stíny.

„Chtěla jsem vypadat normálně jako ostatní lidé, proto jsem se krývala za make-upem. Každý den jsem před zrcadlem strávila minimálně pětačtyřicet minut, než jsem se úplně namalovala. Hrozně jsem se bála toho, jak by mě lidé přijali, kdyby viděli, jak doopravdy vypadám. Kvůli své práci modelky jsem měla za všech okolností vždy vypadat atraktivně,“ sdělila Breanne.

Konečně ale po letech skrývání našla odvahu a odlíčila se. Pro všechny to byl šok, ale ze svého okolí slýchá jen samé pozitivní reakce.

„Konečně jsem se místo studu naučila mít se ráda. Vím, že nejsem perfektní, ale o to vůbec nejde. Ženy by se neměly stydět za to, jaké doopravdy jsou. Nemusejí vypadat jako počítačově upravené krásky z módních časopisů,“ myslí si modelka. Dnes už chodí bez líčidel na veřejnosti normálně, a když na ni lidé zírají, říká si sama pro sebe, že koukají, protože je pěkná.