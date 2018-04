Ke krásné pokožce bez tmavých skvrn a barevných map pomůže bělení

SOUTĚŽ Chcete vyhrát kosmetický balíček v hodnotě 2000 korun? Zúčastněte se soutěže s Nákupy Ona Dnes (slevové kupony najdete v magazínu v pondělí 15.10. a platí celý příští týden). Stačí odpovědět na jednu jedinou otázku a balíček může být váš.

Problémy s pigmentovými skvrnami se týkají čím dál větší skupiny žen. Nejde jen o roztomilou spršku světlých drobných pih na nose či pihu krásy nad rtem. Ty mohu být i zajímavé a většinou lidi netrápí. S ústupem slunečního záření velká pihovatost ustupuje a s následným ozářením UV paprsky se zase objeví. Výrazná je nejen na obličeji, ale i na pažích, ramenou a na zádech.

Závažnějším problémem jsou větší pigmentové skvrny, hnědé nebo černé. Náhle se objeví na obličeji, v dekoltu a na rukou. Říká se jim stařecké a vyskytují se v různých tvarech i velikostech. Zůstávají na pokožce a neustoupí ani v zimním období. Jejich odstranění je komplikovanější, ale není nemožné. Někdy je potřeba použít i razantnějších metod dermatologa.

Na vině je hlavně slunce, to spustí tzv. hyperpigmentaci, tedy nadměrné množství pigmentace tam, kde byla kůže někdy poraněná. Vyskytuje se v obličeji, kde zůstaly jizvy po akné, ranky po depilaci knírku, po škrábancích či atopickém ekzému. Uškodit vám může i přehnané čištění pleti.

Jiným zdrojem tmavých a větších ohraničených pigmentových map je hormonální činnost a polykání antikoncepčních pilulek. Hormonální nerovnováha a opalování nejsou pro bezchybnou barvu pleti to pravé ořechové. V těhotenství a také u starších žen v období klimakteria je nutné se chránit před paprsky slunce nejvyšším ochranným faktorem, nejlépe SPF 50+.

S nadměrnou pigmentací mohou mít potíže ženy už po dvacátém roce věku, kdy používají hormonální antikoncepci. Fleky se objevují na čele, na bradě i na tvářích. "Gynekologové dnes sice tvrdí, že antikoncepční přípravky, vzhledem k nízkým dávkám hormonů, už vliv na zvýšenou pigmentaci nemají, přesto se u nás v ordinaci s tímto jevem setkáváme stále," upozorňuje dermatoložka Karolína Kykalová z Prahy. Naštěstí v tomto případě skvrny většinou mizí poté, co se hladina hormonů v těle srovná, nebo tehdy, když přestanete brát dané léky.

Asijská krása

Více trápení s pihami mají lidé se světlou pletí, zrzavými a blond vlasy nebo modrýma očima. Obecně ale platí, že k riziku tmavých skvrn jsou náchylnější ti, kteří mají ze své podstaty více podkožního barviva. Například lidé s tmavou až černou pletí, kteří se sluníčkem starost nemají a opalují se dobře, mají větší problém se vznikem pigmentových fleků. Tmavá až černošská pleť trpí více na akné a zároveň má nadbytek pigmentu, který se pak u jizviček více ukládá. U světlé pleti je v tomto případě situace snazší.

Nepravidelnou pigmentaci řeší už po celá staletí Asiatky. Barevně sjednocená pleť byla pro ně vždy symbolem krásy a mládí. Z jihovýchodní Asie pochází tradice v bělení pokožky, která se teď rozmáhá i u nás. Začínáme cenit pleť čistou a zářivou a na ní jsou pigmantace více patrné. V asijském léčitelství se využívají výtažky z divoce rostoucí vrby, kandelovníku, kaštanovníku a z takary obecné.

Jak bělíme pleť

Pokud si nejste jistí, jaký druh pihy jste objevili, ukažte ji raději kožnímu lékaři. Většinu skvrn na obličeji můžete odstranit domácí péčí. Obrňte se trpělivostí, zesvětlení pigmentových flíčků můžete zaznamenat až po osmi týdnech. Začněte s ním v podzimních dnech, protože každé ozáření sluncem může vrátit stav zpět.

Razantnější metody, třeba chemický peeling, nechte na zkušeném dermatologovi. Ten využívá vyšší koncentraci kyselin, které laikům do rukou nepatří. "V naší ordinaci používáme k bělení pleti kyselinu azelainovou i radikálnější zákrok speciálním laserem," říká dermatoložka Karolína Kykalová. Na tento zákrok přijďte do ordinace raději v zimě, do jara se pokožka zacelí. Chraňte ji krémem s nejvyšším ochranným faktorem.

Naše babičky používaly k vybělování citron a výluhy z lékořice. Dodnes se obě tyto složky v kosmetice k bělení pleti využívají a pomáhají k lehké redukci tmavých skvrn. Ne každé pleti však vitamin C z ovoce vyhovuje. Ve vysoké koncentraci může způsobit na jemné pleti nepříjemné štípání a podráždění. Proto buďte v tomto případě k lidovým recepturám obezřetnější.

Nové moderní přípravky obsahují různé kyseliny: ovocné (AHA), aspartamovou, salycilovou a diovou. Tmavý pigment rozrušují do hlubší vrstvy kůže a takto narušené shluky pigmentu rozptýlí do malých zbytků. Pleť navíc jemně olupují a barviva ji zbaví. Zároveň odstraní z pokožky odumřelé buňky jemným peelingem a vrátí pleti mladistvý jas a rovnoměrné zabarvení.

Ochranář antioxidant

Vědci připouštějí, že na vyšší tvorbu podkožního barviva mají vliv oxidační procesy v nezdravém životním prostředí. Proto doporučují užívat vitamin E, vitamin C, zelený čaj, resveratrol z vína a výtažek ze sójových bobů. Tyto látky do určité míry zlepšují tón pleti a navíc jsou obsaženy ve zdravých potravinách, takže prospívají i vašemu zdraví.