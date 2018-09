Trápí vás pigmentové skvrny? Pomohou vitaminy, zelený čaj nebo laser

Můžou být světlounce hnědé, červené nebo temně hnědočené, v podobě větších map i menších rozptýlených skvrnek. Jedno mají ale bohužel společné: jen tak lehce se jich nezbavíte. Hyperpigmentace neboli melasma je totiž poměrně sveřepý soupeř, a tak je třeba obrnit se trpělivostí, důsledností a také silnými zbraněmi.

Slunce, genetika i hormony

„Vznik pigmentací má většinou víc příčin, ale jednou z hlavních bývá nedostatečná ochrana před UV zářením,“ říká estetická chiruržka Kateřina Adamcová z pražské kliniky estetické medicíny Artmedica. „Z vlastní zkušenosti totiž vím, že i když používáme opalovací krémy, málokdy jsme tak důslední a mažeme se každé dvě hodiny. Jenže UV filtry bohužel neúčinkují celý den, a to, že se potíme a občas otřeme, jejich účinnost ještě snižuje.“

Mnohem náchylnější k tvorbě hyperpigmentací jsou navíc paradoxně lidé, kteří se dobře opalují, právě ti ale nejsnáze podlehnou dojmu, že se nemusejí mazat tak často a tak vysokým faktorem.



Na to, jestli se nám na lícních kostech, tvářích, nosu, hřbetech rukou nebo pažích objeví pigmentové skvrny, mají nezanedbatelný vliv i naše geny – pokud má vaše maminka dekolt posetý hnědými skvrnami, je dost pravděpodobné, že máte svou pokožku „naprogramovanou“ podobně. To samozřejmě neznamená, že byste měla rezignovat na jakékoli snahy, naopak to berte jako varování a zaměřte se včas na prevenci.

Výrazným faktorem jsou v neposlední řadě i hormony, což zná z vlastní zkušenosti spousta čerstvých maminek. „Za posledních deset let ale sleduju také velký nárůst hyperpigmentací v souvislosti s hormonální antikoncepcí. Zatímco dříve se melasma objevovalo většinou až po porodu, dnes ho běžně vidím i u velmi mladých žen,“ všímá si Kateřina Adamcová a dodává, že se opravdu nevyplatí podceňovat nebo ignorovat doporučení a varování na příbalových letácích léků.



„Pokud je například u antibiotik napsáno, že nemáte chodit na slunce, berte to vážně. Pozor si ale dávejte i na některé potraviny, například třezalka nebo i obyčejný heřmánek zvyšují fotosenzibilitu.“



Jaké látky hledat v kosmetice

Obecně platí, že čím hlouběji v pleti se hyperpigmentace vytvoří, tím složitěji se jí budete zbavovat. Pokud se nachází blízko povrchu, máte celkem slušnou šanci, že si s ní poradí cílené sérum nebo krém. Mezi účinné látky patří například retinoidy, vitamin C, kyseliny glykolová, azelaová a kojová, niacinamid a beta-karoten, ale i koncentrovaný vývar ze zeleného čaje nebo čerstvé nepasterizované sójové mléko.

„Tyto látky umějí zasáhnout do chemické reakce, při které vzniká melanin. Buď destruují už hotový, takže ‚rozstřelí‘ stávající melasma, nebo rovnou zabraňují jeho vzniku a fungují jako prevence,“ vysvětluje Kateřina Adamcová. Spousta těchto ingrediencí má v kosmetice navíc i další pozitivní účinky, takže vedle hyperpigmentace můžete řešit i jiné problémy: třeba retinoidy cílí i na jemné vrásky, jizvičky a akné, kyselina glykolová umí pleť rozjasnit, vitamin C je zase silný antioxidant.

„Všechny přípravky s těmito látkami by se měly používat večer a ráno pak nikdy nezapomínejte na krém s vysokým SPF,“ upozorňuje Kateřina Adamcová. „Ovocné kyseliny nebo retinoidy totiž pleť zcitlivují, a ta je pak velmi náchylná na slunce, takže se můžou snáz tvořit další pigmentace.“



Bez změny zvyků to nepůjde

V případě, že ani po delším používání přípravku nevidíte změnu, jde nejspíš o melasma v hlubších vrstvách pokožky a nezbývá tedy, než zvážit některý z estetických zákroků. Mezi nejčastější a nejúčinnější patří chemický peeling a lasery (viz box).



Tři estetické zákroky Chemický peeling. Vedle pigmentových skvrn je vhodný také na odstranění jizviček po akné, zjemňuje texturu pleti, zmenšuje rozšířené póry a celkově rozjasňuje pleť. Podle koncentrace použitých kyselin se dá regulovat, jak hluboko do pleti proniknou a jak velkou část buněk tedy „rozpustí". Na slabší chemický peeling můžete zajít i do kosmetického salonu, silnější ale vždy patří do rukou lékaře.

Lasery pro resurfacing a ablaci. Působí na podobném principu jako velmi silný chemický peeling, tedy odstraňují epidermis i část škáry, v tomto případě tím, že je „spálí". Zahojená a obnovená pleť je rozjasněná, jemnější, vypnutá, póry jsou viditelně menší, jizvy redukované a pigmentové skvrny zmizí.

Lasery pro neablativní rejuvenaci. Na rozdíl od předchozích typů jde o lasery lokální, vedle hyperpigmentací se používají i pro odstraňování metličkových žilek, léčbu růžovky nebo periorální dermatitidy. U pigmentových skvrn fungují tak, že „rozstřelí" pigment v keratinocytech, a ten se lymfatickou cestou odplaví z těla ven.

„Nejlepší je pustit se do nich na podzim, během léta je klientům vždycky vymlouvám, protože je po nic pokožka extrémně citlivá a fotosenzitivní,“ radí ze zkušenosti Kateřina Adamcová. Čím lépe se vám totiž po absolvování zákroku podaří vyhýbat se slunci, tím nižší je pravděpodobnost, že se melasma objeví znovu.

Pokud se nechcete do ordinace po roce vracet znovu, je důležitá i vaše ochota změnit své dosavadní zvyky v péči o pleť. „Na rovinu vždy klientům říkám: aby mělo laserové ošetření nebo chemický peeling dlouhodobý efekt, je třeba dodržovat následnou péči, tedy především používat krémy s UV filtry. Jinak totiž nemá smysl investovat do takového zákroku peníze ani čas,“ říká Kateřina Adamcová otevřeně.

„Zákrokem totiž nezničíme schopnost našich buněk tvořit nový melanin, takže bez prevence se mohou skvrny objevit znovu. Sama dobře vím, že nikoho z nás ta každodenní péče moc nebaví, ale bez ní to zkrátka nejde.“