Piercing spodního rtu může vést ke ztrátě zubů

Podle kolínských zubařů totiž šperk patologicky působí na dásně a způsobuje uvolňování a předčasné vypadávání zubů.

Organizace proDente varovala, že piercing stahuje dásně směrem dolů, odhaluje krčky zubů, což může být příčinou zvýšené kazivosti zubu a jeho následného vytržení. Již po několika málo měsících s piercingem dolního rtu dentisté odhalili v dásních osm milimetrů hluboké váčky. Jakmile se dásně stáhnou ze zubu a ztratí svou přilnavost, kost se začne ztrácet a zub uvolňovat.

"Je to velmi nebezpečné z hlediska zdraví zubů a nelze tento šperk vůbec doporučit. Mladí lidé by měli vědět, že za pár let nošení mohou být zcela bez spodních zubů," varoval jeden z kolínských stomatologů.