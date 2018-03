Prsten, nebo piercing? Snoubenci si oblíbili šperky zasazené v těle

Prsteny v podobě podkožního implantátu jsou oblíbené zejména ve dvou variantách: buď z kůže vykukuje pouze ozdobný kamínek, nebo se kůže na prstu propíchne a protáhne se jí piercing, jehož konce pak zdobí dvě místa na článku prstu.



Na jednu stranu působí trend prakticky, protože prstýnek zasazený přímo do těla těžko ztratíte, snoubencům asi imponuje i představa, že takový prstýnek nemůžete jen tak sundat a zapomenout (minimálně po něm zůstane malá jizvička). Na druhou stranu s sebou propichování kůže a vkládání implantátů nese riziko infekce, zanícení, ale třeba i bolestivého zatržení o oblečení.



„Měla jsem dermální piercing na prsteníčku několik let, stále jsem se do něj bouchala a zadrhávala o něj. Jednou jsem šla po škole na pláž a prst mi po cestě domů začal natékat. Můj prsteníček byl obrovský a fialový. Brala jsem troje různá antibiotika a žádná nezabrala. Pak mě doktor poslal na chirurgii, kde mi prst operovali. Udělali mi kosmetické stehy, takže skoro ani nemám jizvu, ale když se bouchnu do prstu, stále cítím stejnou bolest, jako když jsem piercing ještě měla,“ svěřila se se svou nepříjemnou zkušeností s tímto druhem piercingu na sociálních sítích milovnice piercingu a tetování s přezdívkou Brittany Avocado.



Někteří výrobci šperků však jdou ve své fantazii o propojení lidského těla a šperku v jedno ještě dál, takto extrémní zdobení je ale opravdu jen pro fajnšmekry: