Kdy píchat dětem uši? Britové volají po stanovení věkové hranice

Tento poslanec navrhoval podobné kroky již v roce 2013, tehdy neúspěšně. „Rád bych toto téma znovu vzkřísil, prodiskutoval ho v parlamentu a přišel na to, jaké by asi mohlo být potenciální věkové omezení,“ řekl listu The Guardian. „Otázkou tedy je, jaký je vhodný věk? Miminko nebo batole nemají, jak by mohly s procedurou souhlasit,“ pokračoval britský poslanec.

Propíchnuté uši jako krutost

Impulsem k novému otevření tématu mu byla on-line petice založená Britkou Susan Ingramovou. „Je to kruté zacházení s dětmi. Velká bolest a strach jsou v dětech vyvolávány naprosto zbytečně. Neslouží to k ničemu jinému, než k uspokojení marnivosti rodičů. Jiné formy fyzického ubližování dětem jsou nezákonné a toto by mělo být také,“ uvedla Imgramová ve své petici.

V Česku je propichování nebo nastřelování uší malých holčiček poměrně rozšířenou kulturní tradicí, podobně jako třeba v Latinské Americe. Některé ostatní kultury nebo jedinci se na to ale dívají kriticky. Hlavní výtkou bývá bolest a možné potíže v podobě zánětů, které propíchnutí uší někdy dětem způsobuje.

„Mám desetiměsíční dceru a všichni se pořád ptají, kdy ji už nechám konečně propíchnout uši. A já nevím. Nějak se mi nechce, asi to nechám na ní. Když bude větší a bude chtít, tak jí bránit nebudu. Ale ta hysterie, která se rozjela v Británii, mi přijde směšná. Týrání vypadá opravdu jinak,“ myslí si jedna z českých matek diskutující o tématu na portálu emimino.cz.

Rozhodnutí rodičů či dítěte?

České matky se shodují na tom, že pár slz a kapek krve nemusí být nutně týráním, obzvlášť když se všichni zúčastnění většinou snaží o co nejšetrnější a nejrychlejší provedení. Zaznívá ovšem argument, že takové rozhodnutí o těle dětí rodičům nepřísluší, dívky (i chlapci) by je měly udělat samy.

Umělé zuby a sexy oblečky Podivný svět dětských soutěží krásy Adeptky na dětské královny krásy procházejí před svým vystoupením razantní proměnou, která zcela zakryje jejich přirozený půvab.

„Pro mě je to nepochopitelný zvyk, píchat do malých mimin jen tak na okrasu . Pokud mi přijdou kluci s náušnicí v nose v pubertě, tak to beru, ale zdobit miminka mi kulantně řečeno nepřijde OK,“ myslí si další z diskutujících matek.

Jiné ženy uvádějí, že se jim líbilo, že rozhodnutí propíchnout uši bylo ponecháno na nich, že je podpořilo v jejich pocitu dospělosti a zodpovědnosti za sebe samou.

„Dcera propíchnuté uši nemá, je to její tělo a já nechci rozhodovat o tom, kde bude mít díry a kde ne. Pokud bude chtít náušnice, nemám s tím problém a ráda ji vezmu k odborníkovi. A klidně si nechám demonstrativně propíchnout další díry do uší, aby se dcera nebála a viděla, že o nic nejde, protože ono to opravdu nebolí,“ napsala matka s přezdívkou Fjodorka.



Píchnout nebo nastřelit?

Nicméně pro většinu rodičů českých holčiček je starostí zejména to, jestli nechat uši dceři propíchnout nebo náušnice raději nastřelit. Lékaři mohou zákrok provést již v porodnici, doporučuje se ale raději počkat po prvním očkování. Při propichování je také třeba očekávat trochu víc krve. Za pár minut je většinou po pláči a dítě se již věnuje něčemu jinému.

„Dceři jsem náušnice nechala nastřelit, přijde mi to šetrnější, za minutku o ničem nevěděla, nic nečervenalo, nehnisalo, ničím se nemuselo promazávat ani náušnicí hýbat, žádná krev. Nastřeloval jí to pediatr, který nejdřív použil strojek na akupunkturní body v oušku, což mi také přijde fajn,“ popisuje svou zkušenost žena s přezdívkou Mamartina. Naráží tím na to, že podle akupresury jsou na uchu významné tlakové body. Jejich narušení by údajně mohlo dítě negativně ovlivnit např. rozvinutím koktání nebo tiku.



Co si myslíte o propichování dětských uší? celkem hlasů: 1433