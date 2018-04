Po plastikách lidé vypadají divně, říká hvězda Panství Downton Loganová

12:40 , aktualizováno 12:40

Herečka Phyllis Loganová (60) si moc dobře uvědomuje, že už není nejmladší a má vrásky. Přesto by ji nikdo nedonutil, aby se svěřila do rukou plastických chirurgů. Má strach, že by operace dopadla špatně a vypadala by po ní ještě hůř.