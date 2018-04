Pevnější, mladší, hladší. Rady, jak vylepšit poprsí a dekolt

Tvar prsou a jejich velikost je většinou dědičná. Pokud nejste s tím, co jste dostala do vínku, spokojená, dá se ledacos vylepšit. Když nebudeme řešit razantní zákroky plastické chirurgie, které prsa zvětší či zmenší, pomoc najdete i v regálech obchodů. Kosmetika nabízí vypínací krémy s různými rostlinnými výtažky, které pleť zpevní a vyhladí. K výstavnímu dekoltu přispěje také vhodná strava a cvičení.

Kůže na krku a v dekoltu je jemná a je nejméně chráněná proti slunečním paprskům. Ty také zapřičiňují její předčasné stárnutí. Navíc vyšší věk u těchto partií prozrazuje povislejší kůže, na kráse dekoltu nepřidá ani dvojitá brada, která splývá s krkem. Pozornost proto věnujte nejen dekoltu, ale i krku a oblasti kolem čelistí. Krémy pro tyto partie jsou obohacené o liftingové a zpevňující složky. Je potřeba je vtírat do pleti každý den, dobré je vklepat je jemnou masáží.

Jednou měsíčně navštivte kosmetičku, která vám příjemnou masáží vetře účinné látky z přípravků do pleti a nechá v klidu působit.





Vylepšit prsa můžete i jinak. Tukové polštářky určující velikost a tvar poprsí se postupem času vytrácejí. Může za to zcela přirozeně úbytek ženského hormonu estrogenu v období menopauzy.

Do jídelníčku zařaďte potraviny, které obsahují fytoestrogeny - třeba sóju nebo červený jetel. Ty ovlivňují růst prsní tkáně. Nebo v lékárně najdete pilulky, které tyto výtažky obsahují.

Pamatujte také na to, že klesající prsa si můžete přivodit navzdory věku opakovanými redukčními dietami. Chybějící tuk v prsou lze doplnit nebolestivou metodou na klinikách estetické medicíny. Injekcí se vpíchne do podkoží gel z kyseliny hyaluronové Macrolane, s kterým se vymodeluje požadovaný tvar prsu. Nevýhodou tohoto zákroku je, že vydrží jen rok.

Prsa

Krémy na prsa zpevní jemnou pokožku. Její vypnutí pak může ovlivnit tvar vašeho poprsí. Že by vám krém zaručil poprsí o číslo větší, s tím však nepočítejte.

* Zpevňující přípravky nanášejte dvakrát denně krouživými pohyby směrem nahoru. Při jejich aplikaci se aspoň jednou měsíčně zaměřte na samovyšetření prsů.

* Cesta k pevnému poprsí může začít už pod sprchou. Seberte odvahu a střídejte studený a teplejší proud vody a lehce jím prsa masírujte, sprchování zakončete studenou vodu. Zlepší se tím prokrvení, pružnost a pevnost pleti.

* K zlepšení tvaru a jemnosti pokožky přispějete masáží kostkami ledu a k prokrvení pokožky si vezměte na pomoc jemnou mořskou lufu.





Dekolt

Dekolt vystavujeme téměř stejně často jako obličej znečištěnému ovzduší a slunci, ovšem na jeho ochranu a péči zapomínáme.

* Při ranní péči o obličej se zaměřte i na krk a svůj denní krém rozetřete i sem, a to ve směru od klíční kosti nahoru.

* V létě pamatujte na to, že po slunění vám mohou zůstat na pleti v dekoltu pigmentové skvrny. Proto používejte krémy s vysokým ochranným faktorem, do města aspoň SPF 15+.

* Vypínací krémy na krk a dekolt mohou výrazně zlepšit stav povadlé pokožky, když je použijete jako masku. Krém naneste v silnější vrstvě, nechte 10 minut působit a pak setřete vatovým tamponem.

Cviky 1. Zamávejte slunci

Zaklekněte na kolena a opřete se o dlaně. Otočte trup i hlavu vpravo a upažte pravou ruku dlaní vpřed. Střídejte s levou.

2. Kliky v kuchyni

Opřete se rukama o stůl, zapřete se nohama a stůjte na špičkách. Přenášejte váhu směrem dolů, lokty při zastavení musí svírat úhel devadesát stupňů.

Cvičení

V prsou se sice žádné svaly nenacházejí, ale posilováním těch podpůrných okolo můžete stav zlepšit.

* Vyberte si cvik, který snadno zvládnete, a posilujte každý den. Nemusíte zvedat činky v posilovně, protože jednoduché cvičení zvládnete v kanceláři nebo při vaření u kuchyňské linky.

* Podpůrné prsní svaly se rády rychle zkracují, po vydatnějším cvičení je vždy ještě pár minut protahujte.

* Do tělocvičny či posilovny si pod úbor oblékněte pevnou sportovní podprsenku. Pamatujte, že poskakování a prudké pohyby mohou pokožku na prsou zbytečně poškodit.