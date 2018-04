Petra Paroubková: Manžel riskoval kvůli mně celou kariéru

Povězte mi, jak vypadalo dnešní ráno u Paroubků?

Přespali jsme na chatě ve Vraném, vstala jsem ve čtvrt na sedm, pustila jsem na zahradu psa, připravila manželovi snídani. Pak šel do práce, já uklidila chatu a odjížděla jsem asi v půl deváté. Podobně to chodí, i když jsme v pražském bytě.

Psa venčíte vždycky vy?

Ráno chodím s Tony já, ale je to manželův pes. Nepořizovali bychom si ho, pokud by ho nemohl venčit aspoň jednou denně manžel. Večer s ním chodí obvykle on.

Za pár dní to bude rok, co Jiří Paroubek oficiálně přiznal váš vztah. V čem nejvíc vám to změnilo život?

Především nastala mediální honička. A kvůli tomu se mi trochu změnila i práce.

Poznávají vás lidé na ulici?

Když jsem s manželem, tak samozřejmě. Když jsem sama, tak moc ne.

A co vám ten vztah naopak přinesl dobrého?

Manžela přece! A naučila jsem se být víc nad věcí.

Rok je za námi, ztratila jste nakonec jako tlumočnice nějaké zakázky?

Stalo se něco trochu jiného. Ze začátku byla poptávka dokonce větší, lidé chtěli vidět, co je ta Kováčová zač. Ozývaly se mi různé malé firmy, pak jsem od své účetní zjistila, že některé dokonce nezaplatily. Ale někteří velcí klienti ubyli, když viděli ten humbuk, co se kolem mě strhl. Jela jsem někam s klientem, pronásledoval nás fotograf, a klient náhle řekl: "Petro, jsi skvělá tlumočnice, ale já už s tebou pracovat dál nemůžu."

Proč?

Nechtěl být vyfocený, aby bylo poznat, s kým a kam jede jednat. Nepřál si, aby bylo vidět, jakým jezdí autem. To je právě to obchodní tajemství. Někteří klienti se mnou ukončili spolupráci také kvůli tomu, že na ně byly vyvíjeny tlaky.

Jaké tlaky?

Vyhrožovali jim, že přijdou o zakázku, kterou by dostali, kdybych pro ně nepracovala. Otevřeně za mnou přišli: "Bylo nám řečeno, že když chodíš se šéfem ČSSD, nepřejí si, abys pro nás překládala."

Podle toho, co jsem o vás četl a jak jsem sledoval vaše rozlícené reakce, to působí, že se s mediálním zájmem nevyrovnáváte lehce.

Naivně jsem si myslela, že ten humbuk bude menší, protože manželky jiných politiků jsou absolutně neviditelné. A já chtěla být taky neviditelná. Manžel není nejvyšší ústavní činitel, nevím, proč se mi věnuje tolik péče. Nejhorší bylo, že se mi to začalo plést do pracovního života. Přátelím se s rakouskou velvyslankyní paní Klestilovou, která měla za manžela prezidenta, a četla jsem memoáry Cherrie Blairové, obě se shodují, že ať dělaly cokoliv, vždycky se na nich hledalo jen to špatné. A útočit na ženu, jen aby se přes ni dostali k manželovi, mi přijde neprofesionální a ubohé.

Když jsem na podzim hovořil s vaším manželem, říkal mi, že jste si v té době velmi přála, aby nechal politiky.

Ano, z mého čistě egoistického pohledu by bylo lepší, kdyby v politice nebyl.

A mluvili jste o tom?

Samozřejmě jsme o tom mluvili. Ale byla to spíš hypotetická otázka, ne že bych ho ob dva dny otravovala, ať skončí. Protože ho mám ráda, nikdy jsem ho nepřemlouvala. Brala jsem si ho jako politika.

Proč myslíte, že si vás Jiří Paroubek vzal tak brzo po rozvodu?

To se musíte zeptat jeho.

Ale co si myslíte vy?

Asi proto, že mě má rád.

Ale že už po tři čtvrtě roce? Není to moc krátká doba na to, aby se partneři pořádně poznali?

Od začátku jsme si prošli velkou zkouškou, kterou si jiní partneři neprojdou ani po několika letech. Nevím, jestli by to jiné vztahy ustály. A mělo to přesně opačný efekt, než si všichni mysleli. Stmelilo nás to ještě víc.

A nebyl to náhodou úmysl vašeho muže vylepšit a omladit si mediální obraz?

Vždyť to je úplně postavené na hlavu! On byl naopak tak přesvědčený, že byl ochotný riskovat, co nemusel politicky ustát. Riskoval celou svoji kariéru. Že jsou Češi liberální a že mu to odpustí, na tom se stavět nedá.

Jak vás požádal o ruku?

Na místě našeho prvního setkání.

Do poslední chvíle se nevědělo, kdy a kde se vezmete. Proč jste svatbu tak úzkostlivě tajili?

Chtěli jsme, aby proběhla alespoň částečně v soukromí, nechtěli jsme rodinu vystavit dalšímu tlaku. Přemýšleli jsme, jestli se vzít v Česku, nebo v cizině. Uvažovali jsme, že bychom se vzali někde na ambasádě, ale to musíte ohlašovat přes ministerstvo zahraničních věcí, navíc s třítýdenním předstihem, takže by ta informace stejně unikla. Přijali jsme proto nabídku vzít se v Mariánských Lázních.

Nechtěla jste si nechat původní příjmení Kováčová?

Vůbec ne.

Měla byste to možná lehčí.

Nemyslím. Stejně všichni vědí, čí jsem manželka.

Jak dlouho jste se učila nový podpis?

Dlouho. Asi je to zvláštní, ale to "b" v příjmení se mi pořád špatně píše.

Jak jste seznámila muže s rodiči?

Poprvé se potkali osobně až na svatbě. Předtím to celé léto byla neskutečná honička, pak se manžel rozvedl a měl hodně práce, zkrátka na to došlo až těsně před svatbou.

Kdo z vás vydělává víc?

Tahle otázka není fér, protože všichni vědí, kolik můj muž vydělává. Ve slušné společnosti se neříká věk ženy, koho volíte, ani kolik berete.

Zajímalo by mě, jestli by se Jiří Paroubek dokázal vyrovnat s tím, že jeho žena by vydělávala víc než on.

Chcete mě nachytat, ale já vám neřeknu, jestli vydělávám víc. Byly horší i lepší roky, dokážu se uživit sama a myslím, že velmi dobře. Nejsem náročná, potřebuji zaplatit účty a mít něco v záloze. Teď toho ale moc není, protože mám nový byt.

Jak máte rozdělené výdaje? Kdo u vás platí inkaso a kdo nákupy?

Platím hypotéku na byt a leasing na své auto, můj muž mi přispívá na domácnost.

A nenese to špatně, že vlastně bydlí ve vašem bytě?

Proč by to nesl špatně? On své bydlení stále má. Loni, když jsem zařizovala byt, jsem u něj na chatě přebývala celé léto.

Je to vysoký politik, šéf strany. Působí jako vůdčí typ. Čekal bych, že on chce být tím, kdo všechno platí.

Snad mu imponuje, že má soběstačnou manželku. Já nechci být ženou v domácnosti. Většině mužů to dnes nevadí.

To byste se divila.

Dobrá, tak většině mužů, které já znám, to nevadí.

Na kravatách se neshodneme

Máte hospodyni?

Měla jsem vždycky paní, která mi jednou za čas pomáhala a hlavně se starala o kočky, když jsem jezdila na cesty tlumočit.

Teď vám do domácnosti přibylo štěně baseta.

Máme hotovou menažerii. Já mám dvě kočky, manžel psa. Když oba jedeme někam na víc dní, někdo ze známých se nám o něj postará. Spousta z nich má děti, ale nechtějí si pořizovat pejska, tak si ho rádi na pár dní vypůjčí. Pro ty děti to je výchovné a náš pes pak není závislý jen na nás.

Manžel vás nedávno v televizním dokumentu chválil, že jste se naučila vařit čočku na kyselo. Vaříte mu často?

Pracuji často z domova, do restaurací se mi moc nechce, odjakživa jsem si něco vařila. A tak vařím i pro něj. Večeříme spolu tak pětkrát týdně.

Kdyby byl předsedou vlády, bylo by to asi méněkrát.

Zatím premiérem není.

Chtěla byste, aby byl?

Kdybych byla egoistka, tak bych nechtěla. Ale jinak bych mu to přála.

Letošní únor není pro Petru Paroubkovou nejlepším obdobím. "Jsem nemocná, beru kvůli zánětu dutin už deset dnů antibiotika. Je mi opravdu dost mizerně. Kromě toho jsem již po druhé kosmetické operaci nohy a nemůžu pořádně chodit, natož tančit. Bohužel mě čeká v příštích dvou měsících ještě několik zákroků, takže společenské povinnosti mohu plnit jen částečně,“ píše na svém blogu na internetu. O pár týdnů později odlétá s manželem do Sýrie, kde ji zradil žaludek. Dodnes není zcela fit, ztracené kilogramy (a že je na ní každé ztracené kilo zatraceně znát) ne a ne nabrat zpátky.

Jak se vám v Sýrii líbilo?

Byla jsem už předtím v Turecku, ale ne na Blízkém východě. Sýrie, to bylo něco úplně nového.

V novinách se objevily zprávy, že jste nebyla právě spokojená s hotelem.

Nebylo to zase tak hrozné. Bydleli jsme prostě v hotelu, který zvenčí vypadal hezky, jen byl trochu vybydlený. Jako byste narazili ve Velké Británii na nový hotel, ve kterém nikdo pět let nic nerenovoval, nic do něj neinvestoval. Byl tam trochu problém s hygienou, to je vše. Projela jsem už kus světa a vím, že jsou země, kde tříhvězdičkový hotel je něco jiného než tříhvězdičkový hotel v Evropě.

Jak vám v Sýrii chutnalo?

Chutnalo, je tam úžasná kuchyně.

Ale nakonec to nedopadlo nejšťastněji...

Nic zásadního se nepřihodilo, měla jsem problémy s trávením, onemocněla jsem.

Co jste dělala?

Protože jsem nevěděla, co mi je, neovládám arabštinu a anglicky se v Sýrii tak dobře nemluví, abych se domluvila s lékaři, vzpomněla jsem si na toho, na koho mám telefon. Zavolala jsem Davidu Rathovi, protože je to lékař, popsala jsem mu problém, on mi poradil, dostala jsem se do Prahy a dobře to dopadlo.

Kde nakupujete oblečení?

Džíny a trika si kupuji v běžných obchodech, hodně věcí si nechávám šít na míru, protože nemám konfekční postavu, to už od střední školy. Vejdu se do každého oblečení, které mám od šestnácti let.

Nechá si do výběru oblečení mluvit váš manžel?

Trochu. Má dobrý vkus, co se týče pracovního oblečení. Já se ho snažila malinko omladit ve sportovním oblečení. On ty věci měl, jen je nenosil. Trochu jiný vkus máme na kravaty, on má raději klasičtější, mně se víc líbí, když to má šmrnc.

Řeknete mu to, když se vám na něm nějaké oblečení nelíbí?

Řeknu, ale většinou to není takové, že bych to nesnesla.

Je něco, do čeho si nenechá mluvit?

Že bych se bála s ním o něčem mluvit? To ne. To nezažívám s nikým, nemám přirozený strach z autorit, odnaučila jsem se to v práci při jednání s vysokými manažery.

Nejsem mladá manželka

Proč s ním vlastně jste?

To ještě pořád lidem vrtá hlavou?

Všem, kdo se dozvěděli, že s vámi budu dělat rozhovor. I mně.

To je klasický stereotyp. Nemám ráda paušalizaci, že si mladá žena vzala mocného chlapa. Nejsem mladá manželka, je mi pětatřicet. Lidé bohužel neznají Petru Paroubkovou, která miluje literaturu, chce si udělat doktorát, baví ji chodit do Národní knihovny v Klementinu a hledat staré originály knih, podporuje projekt nové knihovny Jana Kaplického...

Tak to zkusme jinak. Jak byste popsala sebe samu?

Chci být profesionální a dobrá v tom, co dělám. Jsem strašný puntičkář, snažím se dělat věci dokonale. Chybí mi akademický svět, tam nezáleží na tom, kdo jste, ale co umíte. Proto bych si chtěla udělat doktorát, pokud zvládnu připravit se na přijímačky. Ještě se rozhodnu, jestli to zkusím letos nebo příští rok.

Jste na sebe přísná?

Jsem. I na ostatní.

Vraťme se k tomu, proč žijete s Jiřím Paroubkem.

Protože ho miluju. A jsem s ním šťastná.

Dobrá, ale v čem je lepší než jiní muži?

Je mi s ním dobře, cítím se s ním bezpečně. Podržel mě, když jsem potřebovala. Když jsem z něčeho smutná, napíše mi esemesku.

Loni jste říkala, že vám na mužích imponuje sexy mozek.

To je pořád pravda.

Ale co fyzický zevnějšek?

Nejdřív musí zafungovat chemie, pak se uvidí, zda se k sobě hodí povahy. U nás funguje obojí. Znám spoustu žen, které říkají, že manžel má ohromné fluidum. To byste se divil, kdybyste s ním šel do společnosti!

Není to proto, že má jistou moc?

Jako žena byste poznal, jak se po něm některé ženy dívají! O jeho moc nejde.

Žárlíte přitom?

Nejsem žárlivý typ.

A nemrzelo vás, když se loni na silničním okruhu nevešel do kabiny závodního tahače?

Tam by se nedostala většina mužů, i na mě to bylo dost malé, to místo bylo velké jako dětská sedačka.

Vy jste se tam vešla a svezla jste se dvoustovkou. Jste odvážná?

Jsem, ale nikdy neriskuji. To závodní auto řídil profesionál.

Chtěla byste mít s manželem děti?

To jsem nikdy nepopírala.

Myslíte, že na to dojde?

Doufám, že ano.

A kdy?

I kdybych to měla naplánované, tak vám to neřeknu.

Dobrá, tak v kolika letech by pro vás bylo na dítě už pozdě?

Snad nebudu čekat do čtyřiceti.

To už je jen pět let.

Může se stát leccos, znám spoustu párů, které se o dítě snaží marně. Tyhle věci bych nechtěla zakřiknout.