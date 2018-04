Petra Novotného ohromili smažení sršni

Poprvé v životě dostal na talíř fritované sršně. "Nikdy v životě jsem je ještě nejedl, a tak mi to nedalo. Nelze to vůbec k ničemu přirovnat. Je to velmi dobré a zajímavé jídlo. Sršeň se prostě vezme, osmaží se prudce na oleji a osolí. Snad se to dá přirovnat k takzvaným kuřecím raráškům. To jsou kousky masa smažené v těstíčku. Ovšem taková pečená žába je taky vynikající. Jsou větší než u nás, pečou se vcelku a je to opravdu skvělá, velejemná lahůdka," svěřil se tiskové agentuře Korzo Petr Novotný.Většina z lidí se při setkání se sršni snaží bleskurychle zmizet z jejich dosahu. Mísy s živým bodavým hmyzem však na čínských tržištích nikoho z domorodců nevzruší."Byla to vlastně náhoda. Šel jsem po tržnici a tam jsem je uviděl prodávat, živé, v takové zvláštní míse. Celou mísu živých sršnů. Proč neulétli, je mi záhadou a trochu mě mrzí, že jsem se o ně víc nezajímal. Jí se to celé a opravdu nezbude ani to pověstné žihadlo. Nebylo to moc drahé jídlo. Myslím ale, že se sršni jí pouze v určité části Číny, protože jinde jsem se už s nimi nesetkal," podotkl bavič.Čínská kuchyně Novotného doslova nadchla. V praxi si totiž ověřil, že Číňané umějí připravit speciality takřka ze všeho. Velký gurmánský zážitek byla večeře s průvodcem Jian-pingem a jeho spolupracovnicí. "Snědli jsme mořské řasy Hai-šu, vepřové ucho, vepřovou nožku a mořskou houbu. Na stole se pak objevil velký krab, smažené nudle a smažená zelenina. Následovaly vynikající velké mušle a jakási záhadná ryba. Jako zákusek byl karamelový dezert a bylo to skutečně úžasné," zasnil se Petr Novotný.Při svých toulkách po čínských tržištích zažil i dramatické okamžiky. Při krádeži byl totiž za velkého povyku chycen kapesní zloděj. "Nebylo to pro něj moc příjemné. Nejdřív byl zfackován samotným okradeným. Potom byl při pokusu o útěk tvrdě zadržen davem a posléze zkopán policajtem. Výjev jsem opouštěl ve chvíli, kdy okradený popisoval policajtovi situaci a zloděj klečel spoutaný na zemi. Říkal jsem si, že lidská práva jsou lidská práva, ale přece jenom někdy...," přemítal moderátor.Pro své blízké přivezl Petr Novotný exotické dárky. "Nakoupil jsem pár lahviček hadího vína. Je to dárek hezký na pohled a je to docela pitné. Prý to má dokonce i příznivý vliv na potenci," usmál se Petr Novotný.