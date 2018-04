Svlékla bych se, ale vulgární nahotu nemusím, přiznává Petra Němcová

Jak jste strávila vánoční svátky?

Byla jsem u moře, udělali jsme si Štědrý den tam a o pár dní později i doma v Karviné. Ježíšek chodil na etapy. Došlo i na české tradice.

Můžete si jako modelka vůbec dovolit tradiční vánoční jídlo?

Kapra mám moc ráda. Bramborový salát jsem si také dala, ale bez majonézy.

Pózovala jste pro slavný kalendář Pirelli pro tento rok, který je překvapivě cudný, bez nahoty. Byl i to důvod, proč jste na focení kývla?

Je to jedna z nejprestižnějších prací, jakou modelka může během kariéry dělat. Jen pár holek se do něj dostane. Druhým důvodem je jeho charitativní rovina. Letos navíc fotil Steve McCurry, nemohla jsem si vybrat lepší rok. Moc mě těší, že i v Čechách má kalendář Pirelli svůj charitativní rozměr již řadu let.

Šla byste do toho, i kdybyste se měla svléknout?

Hodně by záleželo na tom, kdo by to fotil. Pokud Steve, tak ano. Vím, že i méně oblečené by to vypadalo nádherně.

Máte nějaké hranice, za které byste při focení nešla?

Určitě ano. Někteří fotografové neustále překračují domluvené hranice. Jde také o to, jak to celé pojmou, zda zdůrazní krásu, nebo nahotu zvulgarizují. To já nemusím, nešla bych do toho.

Více než s módou si vás dnes lidé spojují s charitou. Kolik vaší práce tvoří modeling?

To se rok o roku liší. Například loni jsem věnovala charitě 70 procent svého času a ostatní čas jsem rozdělila mezi práci modelky, ambasadorky na Haiti a budování nových projektů, mezi které patří i Dreft Fashion Week v Praze.

Vizitka Modelka, filantropka, čestná ambasadorka Haiti Petra Němcová se narodila 24. června 1979 v Karviné.

V roce 1995 vyhrála modelingovou soutěž Elite Model Look.

V roce 2004 přežila tsunami v Thajsku.

Založila charitativní organizaci Happy Hearts Fund.

Napsala autobiografickou knihu Vždy s láskou, Petra.

Proč právě týden módy?

Byla jsem hostem na prvním ročníku a moc se mi líbilo, jak jej Karolína Bosáková s Barborou Bergovou zorganizovaly. Svou kvalitou se vyrovná zahraničním týdnům módy. V Česku máme nádherné prostory, krásné modelky, talentované mladé módní návrháře. A Dreft Fashion Week položil velmi dobrý základ pro rozvoj českého módního průmyslu. Teď už jen ho posunout na více mezinárodní úroveň. Na čemž se budu jako nový partner projektu aktivně podílet.

Jaká je vaše role v tomto projektu?

Budu propagovat celou akci v zahraničí a za pár let se o Praze bude v souvislosti s módou vědět celosvětově. Ráda pro rozvoj české módy přispěji svými zahraničními kontakty, které projektu přinesou možnosti zahraničních investic, nové kontakty, dosah na mezinárodní média...

V Čechách se ale móda nevnímá jako priorita na rozdíl od Paříže, Londýna či Milána.

Je třeba někde začít. V Čechách jsou šikovní návrháři, ale potřebují kvalitní platformu, aby svou práci mohli prezentovat. A to nejen v Praze, ale i venku. To jim Dreft Fashion Week bezpochyby nabízí. Tím, že začnou na týdnu módy v Praze, otevřou se jim dveře i do světa. Už mohou říct, že měli svou přehlídku. Nejen oni, ale i Česko z toho může časem těžit.

Petra Němcová se v letošním roce bude angažovat také v Čechách. V Praze se postará o týden módy Dreft Fashion Week.

Nebylo by jednodušší dělat modelku, nosit krásné šaty a usmívat se na fotkách než řešit problémy světa?

Nedovedu si představit, že bych jen seděla na zadku a věnovala se jen povrchnostem. Pomáhat ostatním mi dělá obrovskou radost.

V čem je vaše charitativní organizace Happy Hearts Fund jiná než ostatní?

My nastupujeme v momentě, kdy odchází první vlna pomoci. Půl roku po přírodní katastrofě všichni odcházejí, už to není pro ně tak zajímavé a na postižené oblasti a lidi se zapomíná. I deset let poté vidíte, že lidé žijí ve stanech, chodí do provizorních škol, které mohou spadnout i při malém otřesu. Děti jsou neustále nemocné. Chybí i pracovní příležitosti. Naším cílem je zlepšit dlouhodobě podmínky a pomoct lidem postavit se zpátky na vlastní nohy.

Stala jste se čestnou velvyslankyní Haiti, v čem spočívá vaše role?

Dá se říci, že jsem hlasem Haiti. Reprezentuji zemi po celém světě, upozorňuji na tamní problémy. Před několika desítkami let tam jezdilo plno turistů, měli velké textilní továrny, to se změnilo dlouhodobými nepokoji a také zemětřesením. Nyní mají stabilní vládu, která se opravdu snaží zlepšit lidem život.

V Čechách nejste často vidět, kde trávíte nejvíc času?

Jsem hodně rozlítaná, za poslední dva měsíce jsem byla třeba v Mexiku, Peru, Indonésii, Thajsku, na Haiti, v New Yorku, Los Angeles.

Rozpustilost v podání Petry Němcové v Kalendáři Pirelli 2013

Netrpí neustálým cestováním váš soukromý život?

Moc času na něj nezbývá. Jezdím, pořádám galavečeře, otevírám školy po celém světě, teď jsem ve spolupráci s Clinique představila parfém Happy Heart. V poslední době toho bylo opravdu hodně i na úkor osobního života, a dokonce spánku a jídla. Tělíčko dostalo hodně zabrat.

Nechybí vám domácí klid a pohoda, kdy přijdete večer domů, víte, že vás tam někdo čeká, odpočinete si.

Na jedné straně ano, ale na straně druhé si nemyslím, že bych mohla žít rutinním stylem a zažívat každodenní stereotyp. Po určité době si na tento bláznivý způsob života zvyknete a potřebujete ho.

Nešlo by to celé dělat ve větším klidu z pohodlné kanceláře?

Tuto práci nejde dělat z gauče. Musím cestovat. Ano, málo se vyspím, nemám klid, ale o to více si ho pak vážím. Když jsem přijela na dva dny domů, do Karviné, spala jsem dvanáct hodin. Vůbec jsem se nemohla vzbudit, byla jsem úplně paralyzovaná.

Je pro vás těžké si při tom shonu najít partnera?

Je to trochu těžší, ale najít tu správnou osobu není jednoduché pro nikoho. Každému sedí něco jiného. Hodně mužů chce ženu, která je pořád doma, ale jsou i tací, kteří si cení žen, které stojí na vlastních nohách. Je to otázka času a štěstí.

Jak jste na tom momentálně? Máte štěstí?

Šťastná jsem a to je asi tak vše, co k tomu řeknu.

Plánujete i vlastní děti?

Momentálně se starám o 42 tisíc dětí a příští rok jich bude ještě víc. To je hodně. Vlastní děti časem chci, teď mám ale práci na několik let dopředu. Na rodinu potřebujete čas i tu správnou osobu.

Jaké vlastnosti by měl mít váš ideální partner?

Jejej. Je pravda, že jsem na začátku měla hodně dlouhý seznam vlastností a požadavků. Ten se mi za ty roky zcela zkrátil. Nikdo není perfektní, partnerství je o tom, co člověk akceptuje.

Které vlastnosti vám na seznamu zůstaly?

Hledám staré základní hodnoty. Můj ideál by měl být otevřený, pomáhat ostatním a mít sebevědomí. Vědět, kdo je a kam směřuje.