Petra Němcová: Krása už nestačí, modelky musí dobýt sociální sítě

Petra Němcová se v modelingu pohybuje více než 20 let a dokáže posoudit, jaký vliv mají sociální média na módní průmysl. V jistém smyslu za negativní považuje například to, že mladé dívky jsou vybírány podle fotek na Instagramu. Má to ale i pozitiva.

„To dalo šanci i těm, které by ji neměly. Každý ale musí být ve střehu. Musíte se neustále měnit. Nemůžete odmítat nové nápady,“ řekla Němcová listu Daily Mail.

Agentury i samotné firmy, které si modelku na kampaň vybírají, si předem zjišťují, jak jsou na tom s aktivitou na sociálních sítích.

Modelky jako Kendall Jennerová nebo Cara Delevingne jsou podle Němcové více žádané právě proto, že mají na internetu hodně fanoušků. Mladší sestra Kim Kardashianové jich má na Instagramu přes 39 milionů a na Twitteru ji sleduje 13 milionů uživatelů. I díky tomu se devatenáctiletá Kendall loni stala ambasadorkou Estee Lauder, což přiznala šéfka značky Jane Hertzmarková Hudisová.

Britka Cara Delevingne proslulá hustým obočím má na Instagramu 21 milionů fanoušků a na Twitteru jich jsou přes 4 miliony.

Petru Němcovou na Instagramu sleduje kolem 83 tisíc fanoušků. Na rozdíl od ostatních dívek se necítí pod tlakem, aby zveřejňovala úplně všechno.

„Baví mě to, ale nedělám to tím způsobem, jako někteří lidé,“ řekla Němcová, která na svých profilech zveřejňuje hlavně snímky z červeného koberce, případně fotky související s její prací v nadaci Happy Hearts Fund, která staví školy v oblastech postihnutých přírodními katastrofami.

