Petra Měchurová - Nejlepší kadeřnice na světě

Cenu převzala letos v dubnu na festivalu Cosmoprof v italské Bologni. A když se herci po získání skleněné sošky můžou pyšnit titulem nejlepší herec, proč by měla být nejlepší kadeřnice skromná? Petře ale sláva do hlavy nestoupla a ani neusnula na vavřínech, my si ovšem můžeme dovolit pyšně hlásat do světa, že kadeřnice z naší domoviny má zlaté české ručičky a bude udávat trendy v tom, jaké účesy se budou nosit.

Není divu, že po takovém velkolepém triumfu dostala nabídku od jedné z nejprestižnějších kadeřnických firem v Paříži, aby se stala členem proslulého mezinárodního týmu kadeřníků H3. V týmu je šest vlasových stylistů z různých zemí, kteří na základě svých zkušeností a vynikající práce v oboru, vytvářejí nové módní hity vlasových účesů. Petra se tak stává prvním českým H3 expertem, který bude udávat nové trendy střihů a stylingu po celém světě.

Talentovaná kadeřnice je ale úspěchy už doslova ověnčená. Na svém kontě má například několik titulů mistryně republiky v účesové tvorbě, titul Kadeřník roku, cenu za Nejlepší pánský účes a také je trojnásobnou vítězkou v kategoriích Dámský komerční účes.



Petra Měchurová, která má cit pro účesový design a módu, snila jako dítě o poněkud jiné profesi. Viděla se totiž na prknech, co znamenají svět, třeba v roli Odetty v Labutím jezeře. Toužila se stát baletkou. Od pěti let tančila a chtěla studovat baletní konzervatoř. Jenže osud to měl naplánované jinak. V 15 letech onemocněla, tři měsíce ležela v nemocnici a pak nesměla ještě rok cvičit.

S baletem byl tedy konec a zelenou dostaly kadeřnické nůžky. Nejdřív je vyzkoušela na panenkách, které ostříhala na ježka, pak na svojí mamince a kamarádce, ty naštěstí s ježkem neskončily a brzy začala pomáhat v různých kadeřnictvích. Pak už byl jen krok k tomu, aby si v roce 2001 otevřela kadeřnictví vlastní. I když jí bylo teprve 16 let, zvěsti o jejích šikovných rukách se šířily velice rychle a mladá kadeřnice měla ve svém salónku doslova narváno.

Když ještě neměla svůj vlastní salon, tak se za ní sjížděly ženské ze všech okolních vesnic. Nechaly si od Petry radit a vymýšlela pro ně nejrůznější účesy. Bavilo jí to a ony byly spokojené. Brzy začala předvádět svůj um na různých soutěžích a zanedlouho se stala jednou z nejvyhledávanějších vlasových designérek, a to nejen u nás, ale i ve světě.



Před osmi lety si otevřela se svým přítelem v centru Prahy vlastní salon a netají se tím, že si pohrávají s myšlenkou otevřít si jednou salón třeba i v Paříži, Miláně anebo v New Yorku, kam jezdí česat modelky na světové přehlídky, dělat nejrůznější školení a připravovat fotografování pro světové značky. Při své úspěšné kariéře ale nezapomíná ani na ty, kteří mají poněkud složitější osudy, a podporuje třeba nadační fond Heleny Houdové Slunečnice.

A pokud se chcete nechat inspirovat zajímavými střihy a účesy Petry Měchurové, můžete nahlédnout do její knihy účesů, která vyjde letos na podzim.