Vánoce mohou být bez úklidu, tlačenic i povinných návštěv. Jak na to?

MgA. Petra Lekešová Krajčinovič Je vystudovaná pedopsycholožka, koučka s mezinárodní certifikací ICF. Zakladatelka a výkonná ředitelka Koučinkpoint, terapeutka, konzultantka a lektorka. Poradce pro rodičovství, ženskou otázku, životní poradenství, rodinný a párový terapeut, specialistka na trénování kognitivních funkcí děti a rozvoj a posílení mentální aktivity dětí a dospělých.

Bez umytých oken bych se na Vánoce hanbou propadla.

Tady vidím jen dvě možnosti, umyjte okna, nebo se hanbou propadněte. Jestli se hanbou propadáte před tím, co o vás řeknou ostatní, tak je vaším tématem závislost na hodnocení, kterou má zhruba 95 procent populace. Důležité je, jaký máte pocit sama ze sebe. Když se mně stávalo, že jsem propadala pocitu, že mě lidé hodnotí a soudí negativně, pomohlo mi kapku drsnější rčení: „Lvici taky nezajímá, co si o ní ovce myslí.“ Máte-li dobrý pocit z čistě umytých oken, umyjte je. Pokud to děláte kvůli druhým, vykašlete se na to.

Pečení cukroví krásně provoní byt, nikdy bych ho proto nekoupila už hotové, ale rodina vyžaduje minimálně druhů. Chci jim vyhovět, ale jsem pokaždé úplně vyřízená.

Mé zkušenosti z praxe jsou takové, že nejhezčí předvánoční společnou činností je právě pečení cukroví, určitě ne povinností. Zapojte všechny kolem sebe, nebo odpojte sebe od „vyhovět ostatním“. Běžte si zaplavat a do sauny, ať si vyčistíte mysl a kůže může volně dýchat.

Nebaví mě lítat po obchodech a shánět dárky, všude jsou davy lidí, všechno je drahé a nápady žádné, tak nakonec kupuju blbosti.

Vy buď nemáte 364 dní před Vánoci čas, nebo internet. Obojí je dostupné a díky obojímu se dají pořídit vcelku smysluplné dárky. Vyzkoušela jsem, fungujte to a doporučuji.

Úklid jako rituál Výzdoba a úklid jsou pro 90 procent Čechů již klasickým předvánočním rituálem. Každý 11 začíná už začátkem listopadu, většina pak gruntuje v průběhu prosince. Nejvíce z nás ale dva týdny před Štědrým dnem, kdy se do generálního úklidu pustí téměř 22 procent Čechů.

Průzkum GE Money Bank

Nesnáším doma napětí, a než se dohadovat o úklidu, dělám vše sama. Jenže se cítím jako uštvaná služka.

V tom případě skončíte jako uštvaná služka. Zkuste poprosit sama sebe o shovívavost, buďte na sebe hodná. Já svým klientkám doporučuji, aby si zpříjemnily i tu nejméně oblíbenou činnost. Třeba pouštěním hudby, na které jsme dospívaly a má pro vás kouzlo bezstarostného období. Doplňte činnosti, které vás netěší, něčím milým. Trochu složitější je přenastavit myšlení a nejtěžší bývá reorganizace zažitých rodinných zvyklostí. Pokud vám ani jedno nepomůže, mějte na mysli, že Ježíšek se narodil ve chlévě, určitě se nebude zlobit, když nebudete mít doma vymeteno.

Vánoce jsou pro mě společná procházka, stolní hry, tradiční vánoční zvyky, koledy. Ale děti chtějí drahé dárky a manžel naklizeno, navařeno, napečeno a ideálně pak, když mu dáme všichni svatej pokoj.

Dobré je, že váš muž chce ten pokoj alespoň svatej. Jaká pravidla jste doma nastavili, taková je máte. Zkuste si sama sebe teď představit jako naloženou rozjetou lokomotivu, kterou chcete odvést na vedlejší kolej. To není ve vašich silách, že. Snadnější je systematicky z nákladu ubírat a lehce přibrzďovat. Začněte levnějšími dárky, neumytými okny a ztraceným receptem na jeden druh cukroví. Po malých krocích lze učinit velkou změnu.

Nejraději bych o Vánocích seděla doma před televizními pohádkami, ale mám rozvětvenou rodinu a všichni očekávají, že je navštívím.

Tak je nechte v očekávání, třeba se dočkají, až se vám bude chtít. Nemusíme přece nutně dělat věci, které nám někdo nalinkoval. Zkuste jim popřát ze sedačky po telefonu, a když už byste se měla cítit hodně provinile, kýchejte, on je přejde osobní kontakt. Malé předstírání ještě nikoho nezabilo.

Na Vánoce přichází smutek, bilancuji uplynulý rok a pokaždé na mě padne splín, že jsem zas o rok starší a blíž do rakve.

A co třeba, že jste o rok moudřejší, vyspělejší, lepší žena!

Patří kapr na vánoční stůl, anebo zpátky do vody? Manžel ho chce sníst, já pouštět a každý rok se pohádáme.

Tak kupte kapry dva. Manžel si svého klepne a sní, vy můžete s láskou toho svého vrátit tam, kam patří - ačkoliv pozor - odborníci to zásadně nedoporučují. Jako důkaz, vzájemného respektu a nikoliv trucu, si pak dejte pusu.

Když jsou Vánoce, každý má pocit, že je nutné se potkat s blízkými, Pak se na sebe křečovitě usmíváme a děláme, že je pohoda. Přitom je ta atmosféra přetvářky vlastně spíš hrůzostrašná.

To je dobrý postřeh a zároveň svízelný. Slušnost velí „běž a tvař se, že jsme rodina“ a uvnitř nás to bublá. Věřte mi, že když jednou slušně, avšak důrazně, odřeknete návštěvy příbuzných, kteří mají vypilovanou schopnost vysát z vás všechnu energii, nebudete se muset napříště vymlouvat.

Na Silvestra jsem ráda se svými přáteli, ale všichni popíjejí alkohol a já po něm pokaždé usnu ještě před půlnocí a druhý den je mi zle. Zkusila jsem nepít, ale pak se zase vůbec nebavím.

Já osobně jsem nikdy nepochopila a tudíž ani nebyla zastánce organizovaného veselí. Někdy je příjemné jen tak spočinout a přemýšlet o tom, co si přejeme pro sebe a své blízké a co proto chceme udělat. Takže klidně raději zrušte Silvestra než sama sebe.