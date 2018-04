Petr s přítelkyní se líbali 12,5 hodiny

Jako legraci pojal Valentýna například Petr Kříž s nejmenovanou partnerkou, kteří se pod dohledem notáře vydrželi v jednom kuse líbat 12 hodin a 36 minut. Přitom pravidla byla opravdu neúprosná: Pár se nesměl v průběhu líbání svými ústy od sebe oddělit dokonce ani na toaletě! Jejich rekord se dostal do České knihy rekordů.

Ještě delší polibek se povedl Šárce a Soně, dvou kamarádkám z Ostravy. V soutěži pořádané Rádiem KISS se vydržely bez přestávky a ve stoje líbat 34 hodin 7 minut.

S líbáním souvisí i další kuriózní akce. Na mezinárodním festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově šlo o to, kolik lidí políbí žábu. K chrabrému činu, jenž měl vysvobodit princeznu ze zakletí, se odhodlalo 1267 statečných. Ropucha však byla keramická, takže záchrana krásky se nekonala. "Snad se to podaří letos o Valentýnu v Muzeu rekordů a kuriozit, kde akce v den svátku všech zamilovaných pokračuje," doufá Miroslav Marek z agentury Dobrý den.

Upečte růžové auto

Komu se nechce do líbání, může si vzít příklad z pekařů z Teplic. Před dvěma lety si k Valentýnu upekli obří růžovou škodovku. Na dort spotřebovali 750 kg piškotového těsta (tj 6 000 vajec, 300 kg mouky, 40 kg oleje, 50 litrů vody, 15 kg cukru), 190 kg cukrářského krému a 1 kg červené potravinářské barvy. Samotná výroba dvoutunového dortu trvala 12 hodin a podílelo se na ní osm lidí.

Vezměte se v Sankt Valentinu

Nebo je libo valentýnské vdavky? Svatba v den svátku zamilovaných může být kýč, anebo legrace. Vážně chtěla letos na Valentýna svou lásku k Benu Affleckovi zpečetit Jennifer Lopezová. Naneštěstí se pár rozešel.

Naopak vesele obřad pojímají organizátoři hromadných svateb. K takovému účelu je ideální třeba rakouské městečko, které nese jméno patrona lásky, tedy Sankt Valentin. Na lásku dohlíží socha svatého Valentýna na náměstí i v místním kostele, který nese světcovo jméno.

Poptávka bývá velká. Loni se na tamní radnici bralo osm párů najednou. Občané ve stejný den zaplnili ve svatebních oblecích náměstí, vytvořili největší shromáždění svatebčanů na světě a zapsali se tak do Guinnessovy knihy rekordů. Rok předtím si tu své "ano" řeklo dokonce 14 párů. Není nad to mít doma oddací list ze 14. února z razítkem Svatého Valentýn!

Seznámení ve vagonu

Co ale mají dělat ti, kdo nemají partnera? Zajímavé řešení nabízí Vídeň - při příležitosti svátku všech zamilovaných jezdí v soupravách metra speciální flirtovací vagony. Jsou to všechny první vozy souprav vídeňské podzemky, kam by měli nastupovat jen ti, kdo jsou právě singl - a chtějí se s někým seznámit.

Všichni, kdo do těchto vagonů nastoupí, by se měli snažit flirtovat s ostatními, k čemuž dostanou lízátko pro povzbuzení hravé nálady a knížečku seznamovacích a konverzačních tipů pro ty méně zkušené. Velká výhoda flirtovacích vagonů je prý v tom, že pokud se někomu nelíbí ten, kdo po něm začne házet očkem, stačí se omluvit, vystoupit a počkat si na další soupravu.