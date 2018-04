Petr Poláček: Cár papíru vztah nezachrání

"Je to pro nás významný den, protože těsně po Valentýnu, jsme se spolu seznámili," vysvětlil Poláček. Po roce známosti se Zuzanou uvažovali sice o tom, že se vezmou, ale pak si řekli, že nějaký cár papíru dnes už na vztah mezi dvěma lidmi vliv nemá. Rozhodli se, že počkají další rok, a pak zkusí společně žít. Jak to dopadne, se pak uvidí...



Honí ho dluhy

Petr si vzal hypotéku a na okraji Prahy si nechal postavit vlastní rodinný dům. Teď mu ale nezbývá, než se pořádně otáčet, aby své finanční závazky mohl co nejdřív splnit. Práce má zatím dost. V blízké době se objeví v nově připravovaném pořadu TV PRIMA s názvem Hvězdy u piana, kde bude účinkovat jako soutěžící i jako zpěvák. Zajímavá role ho čeká i v připravovaném muzikálu Angelika, kromě toho vydává album a s kapelou koncertuje po celé republice.



Chci rodinný život

V polovině února Petr chystá vystoupení ve Slušovicích, kam se moc těší, protože Morava mu, a to i díky jeho přítelkyni, doslova přirostla k srdci. Do té doby si stihl do programu zařadit i malou pracovní pauzu, protože s přítelkyní dolaďují vybavení bytu a jsou šťastní, že mohou být pořád spolu. Až dosud žila Zuzana u rodičů na Moravě a Petr za ní pravidelně jezdil. I když nedá muzikálový D‘ Artagnan na svou skorotchýni dopustit, nezapírá, že se života ve dvou v novém rodinném domě prý už nemůže dočkat.