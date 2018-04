Petr Nárožný: skvělý vztekloun i král

Petr Nárožný je původní profesí vystudovaný architekt. V projekční kanceláři se také potkal s Pavlem Bobkem, který ho přivedl do Semaforu. Spolu s Miroslavem Šimkem a Luďkem Sobotou tam pak působil několik let a poté přešel do Činoherního klubu.

I tam to pro něj ale nebylo nové prostředí, protože v těchto místech byla dříve Osvětová beseda, kde jako kluk hrával ochotnické divadlo. Na žebříčku popularity mezi českými herci stojí pořád v čele, byť se v poslední době tak často v televizi neobjevoval. Jeho filmové, seriálové i divadelní role ale všichni milují.

Člověk

VLADIMÍR STRUSKA

Politický vězeň a báječný člověk. V hudbě bych napsal Beethovena. Vladimír však znamenal pro můj život víc. Díky němu jsem pochopil zrůdnost komunismu.

Film

AMARCORD

To je úplně jasné, nejradši mám Felliniho Amarcord

Kniha

ERASMUS ROTTERDAMSKÝ

Oblíbených knih mám moc. Ale Stefan Zweig a jeho Erasmus Rotterdamský a Svědomí proti násilí jsou díla, která miluju.