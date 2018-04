Připravte si originální taštičky podle vítěze kulinářské soutěže

Jak vás to vůbec nepadlo, vzít taštičku a jít s ní do televizní soutěže?

Měl jsem kritické připomínky k jakémusi kulinářskému televiznímu pořadu a manželka mi řekla, že z křesla se moc pěkně kritizuje. A já jsem tehdy prohlásil onu osudovou větu: Vsaď se, že tam taky půjdu. Tak jsem šel, přihlásil jsem se na konkurz a najednou mě to začalo bavit.

Petr Jachnin (15. 9. 1958) a sebe upozornil už před více jak dvaceti lety, když přinesl do bývalého Československa jako nové odvětví second-handy a vybudoval síť padesáti kamenných obchodů. Působí jako soudní znalec v oboru falšování textilu, natočil a produkoval 16 dokumentárních filmů, je autorem tří knih. Má čtyři děti.

Většinou lidé vymýšlejí při pořadech o vaření složitá jídla, vy jste si vybral poměrně jednoduché taštičky. Proč právě je?

Taštička je vlastně tajemství. V ní může být schované cokoliv - povidla nebo biftek, to se nikdy neví předem. Každý má jiné chutě a taštičky jsou schopné uspokojit kohokoliv. To je to, co mě na nich baví. Do malého prostoru se dá uzavřít velké chuťové překvapení.

Pro vás ale soutěží vaše taštičková anabáze nekončí.

Napsal jsem knihu Jachninovy taštičky a chystám další. Vytvořil jsem vlastně celý taštičkový program a doufám, že se mi povede dotáhnout jej do konce. Mým cílem je, aby se v obchodech objevily taštičky pro každou příležitost, velmi jednoduché k přípravě. Buď se hodí do vroucí vody, nebo do horkého oleje a během pár minut se můžeme předvést jako skvělí hostitelé. Vždyť i karbanátek v housce nebyl ničím světoborným a jakého dosáhl úspěchu. Takže proč by i taštičky neměly mít svoji síť obchodů, proč by se neměly nabízet pod jednou - a to českou - značkou?

Řecké taštičky Manti

Na těsto:

2 hrnky hladké mouky

sůl

trochu vody dle potřeby

2 žloutky na potření těsta

Na náplň :

30 dkg mletého mladého hovězího masa (možné použít i maso kuřecí krájené na velmi drobno)

1 cibule drobně krájená

sůl, pepř

trochu olivového oleje, ochucené máslo (budeme potřebovat na konec) a čerstvé změklé máslo

kmín, pálivá paprika

1 tučný čerstvý jogurt

rozetřený česnek

1. Z mouky, soli a trochu vody vypracujeme těsto, až bude vláčné, necháme ho odpočinout nejméně půl hodiny překryté utěrkou.

2. Připravíme náplň smícháním masa, trochy olivového oleje, soli, pepře, cibule.

3. Těsto rozdělíme na dva díly. Za pomoci válečku vyválíme na co nejslabší pláty, můžeme trochu mouky nebo škrobu použít při válení.

4. První vyválené těsto potřeme rozkverlaným žloutkem, lžičkou rozmístíme náplň v přiměřené vzdálenosti od sebe (půl lžičky na každý kousek těsta). Přikryjeme druhým plátem těsta a za pomoci kulaté formičky vykrajujeme taštičky, jejichž okraje pečlivě přimáčkneme.

5. Házíme je do vařící osolené vody (přidáme do ní nepatrně oleje ), když vyplavou na povrch (2 - 3 minuty), sítem je vyjmeme a polijeme rozpuštěným máslem.

6. Na každý talíř dáme jogurt smíchaný s česnekem, na něj navršíme taštičky a na ně dáme kousek ochuceného pikantního másla.

Taštičky s lososem, zakápnuté citronem

listové těsto podle návodu v tabulce pod receptem

400 g lososa

olivový olej

½ citronu

100 g černých oliv

1 žloutek

strouhaný parmazán k podávání

1. Orestujeme si plátky lososa zlehka na pánvi a rozdělíme na malé kousky. Zakápneme citronem a pokapeme troškou olivového oleje. Přidáme nadrobno nakrájené černé olivy.

2. Listové těsto rozválíme a rozkrájíme na čtverce o velikosti 8 x 8 centimetrů. Doprostřed každého čtverce dáme lžičku směsi a protilehlé rohy spojíme k sobě.

3. Taštičky klademe na plech vyložený pečicím papírem, potřeme je rozšlehaným žloutkem a upečeme v předehřáté troubě dozlatova. Podáváme je zakápnuté olivovým olejem a posypané parmazánem.

Základní listové těsto Těsto 1: 250 g hladké mouky

250 g másla Těsto 2: 250 g hladké mouky

1 vejce

špetka soli

4 lžíce vody

1 lžička octa 1. Do prosáté mouky rozdrobíme máslo, důkladně propracujeme a tím nám vznikne první těsto. 2. Na druhé těsto prosátou mouku přisolíme, přidáme celé vejce, vodu, ocet a vypracujeme hladké těsto. 3. Druhé těsto na pomoučněném vále rozválíme a zabalíme do něho první těsto a balíček zabalený ve folii vložíme na 15 minut do ledničky. Potom z obou těst vyválíme větší placku, kterou přeložíme na polovinu a tu ještě na čtvrtinu. Opět zabalíme do folie a vložíme do lednice. Postup po 15 minutách ještě dvakrát zopakujeme.

Taštičky s medem

1 listové těsto

200 g sýru feta

1 bílek na potření

olej na vymazání plechu

med



1. Těsto vyválíme na placku a vykrájíme si sedmicentimetrová kolečka. Do středu každého kolečka vložíme kousek fety, přehneme, vytvoříme taštičku.

2. Vložíme na vymazaný pekáč, potřeme rozšlehaným bílkem. Pečeme při teplotě 180 °C 20 - 30 minut dozlatova. Podáváme teplé, pokapané medem.