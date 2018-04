Petr Havlíček: Vitaminy přijímám z ovoce, vařené zelenině se vyhýbám

Musíte si hlídat přísun vitaminů?

Svoje stravování považuji za poměrně kvalitní, a tedy i živinově po všech stránkách plnohodnotné. Ale přiznám se, že k čerstvému ovoci mám o něco blíž než k čerstvé zelenině. A zeleninu tepelně opracovanou obcházím opravdu velkým obloukem, tu nemám rád. Takže ovoce a ovocné šťávy jsou běžnou součástí mého dennodenního jídelníčku, u zeleniny se snažím, ale občas to nevyjde. Ale na kvalitním zeleninovém salátu si také dokážu pochutnat, zvláště v letních měsících.

Čtěte v magazínu Rodina DNES Velké téma o vitaminech a jejich nedostatku v naší stravě si přečtete v pátečním magazínu MF DNES Rodina DNES.

Jakým vitaminům dáváte přednost?

Nejlépe těm zcela přirozeným. Všechny vitaminy jsou stejně potřebné a pro tělo stejně důležité. Daleko vhodnější jsou ale ty, které získáváme přirozenou cestou ze stravy, než ty, které zakoupíme jako doplňky stravy v lékárnách či jiných specializovaných prodejnách. Otázkou ale zůstává, jaké množství vitaminů a nejen jich v daných potravinách, především v ovoci či zelenině, skutečně je. Zvláště u produktů sklizených před plnou zralostí a dovážených v ochranných atmosférách z dalekých zemí. Ale jednomu konkrétnímu vitaminu přednost přeci jen dávám, tím je vitamín D3. Tento vitamin je u řady z nás deficitní, neboť se málo pohybujeme na sluníčku a nekonzumujeme ani dostatečné množství jeho přirozených potravinových zdrojů.

Je podle vás lepší dát si jablko z českého stromu než exotické ovoce z druhého konce světa?

Rozhodně vhodnější variantou je čerstvé ovoce vypěstované přirozeným způsobem. Nevadí mi ale ani ovoce exotické. Máme globální životní styl, a tím pádem i globalizovanou stravu. Naši předkové nepotřebovali v zimních měsících tolik ovoce a zeleniny, neboť to bylo období spíše klidu a příprav, tedy menší zátěže. My dnes v původně klidovém zimním období jedeme stále na sto procent, tedy stejně jako v létě, a dny si prodlužujeme svícením. Tudíž se vystavujeme daleko větší zátěži, a logicky tedy potřebujeme mít i v těchto měsících stále pestrou a živinově vyváženou stravu. Proto musíme sáhnout i po potravinách, které pro nás v tomto období v minulosti nebyly zcela běžné. Ale od jara do podzimu doporučuji preferovat ovoce a zeleninu přirozeně vyprodukovanou v našich zeměpisných končinách. A když bude jejich původ tuzemský, tím lépe. Z více důvodů.