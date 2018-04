Pětina párů si kontroluje mobil, tvrdí výzkum. V praxi je to ale většina

Trojice britských univerzit se pustila do výzkumu tzv. netikety neboli etikety na internetu. A všímala si zvláště chování manželských párů v rámci dodržování soukromí při internetové komunikaci.

"Naše závěry dokazují, že vzájemné špehování se vyskytuje ve velmi vysoké míře. A zajímavé je, že kontroly se častěji dopouštějí manželky než manželé. To odporuje tomu, že ženy jsou méně technologicky zdatné. Zdá se, že tyto bariéry dokážou přejít, když mají pocit, že jejich vztah je ohrožen," uvedl tým expertů z London School of Economics, University of Oxford a Nottingham Trent University.

Kontroly e-mailů a esemesek se dopouští čtrnáct procent žen a osm procent mužů, přitom v deseti procentech manželství to dělají oba partneři. Deset procent žen a šest procent mužů slídí v historii vyhledávače svého protějšku. Jedno procento Britů pak používá přímo speciální monitorující software.

"Většina lidí, ať už to jsou muži či ženy, svému partnerovi či partnerce do mobilu koukají," tvrdí na základě vlastních zkušeností z párových terapií psycholožka Laura Janáčková. Praxe se od výzkumu liší nejspíše hlavně proto, že mnozí lidé se k něčemu takovému neradi přiznávají, i když jde o anonymní průzkum. "V poradně se ukazuje, že mobil protějšku kontrolují i ti, kteří tvrdí, že by to nikdy neudělali," dodává Janáčková.

