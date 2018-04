Peter Menky: Hubené holky se mi nelíbí

Student Peter Menky se může pochlubit titulem Muž roku Slovenska 2009. Jak už název napovídá, jedná se o soutěž krásy, obdobné dívčí Miss.

Od doby, kdy nad jinými krasavci zvítězil, uplynulo jen několik měsíců, ale pohledný mladík má na svém kontě už spoustu focení a přehlídek jak pro české a slovenské návrháře, tak pro zahraniční.

Jelikož ještě studuje Business management na Masarykově Univerzitě v Brně, nemůže se modelingu věnovat naplno a musel odmítnout i několik zajímavých nabídek, ale věří, že až školu dokončí, splní se mu jeho sen pracovat pro takové světové značky, jako Armani, Prada, Gucci či Calvin Clein.

Ale to není zdaleka jediné, čeho hodlá náš krasavec dosáhnout. V dubnu odjíždí do korejského Soulu na prestižní celosvětovou soutěž Manhunt International, kam se sjedou nejkrásnější muži z celého světa. Peter by se rád probojoval alespoň mezi 12 finalistů a myslím, že by se mu to mohlo podařit. Stačí se přeci podívat na jeho fotky..

Nabízí se ovšem otázka, jestli mužský modeling není tak trošku zženštělý a zda okolí nereaguje na pohledného mladíka, který se předvádí před objektivy, tak trochu skrz prsty.

"To určitě ne. Obklopuji se skutečnými přáteli a ti, zrovna tak jako moje rodina, mi drží palce a fandí mi. Vědí, že mě tato práce baví a že nejsem ve vyhlídkách uspět naivní. Myslím i na budoucnost a až nebudu modelem, chtěl bych v tomto oboru podnikat," vysvětluje Muž roku a přiznává, že žádného slavného modela nezná, zato modelek spoustu.

"Je to tím, že ženský modeling je úplně někde jinde než ten mužský. Ženský je daleko prestižnější a točí se v něm mnohem víc peněz i slávy, ale kvůli tomu také mnohem víc nevraživosti a závisti. Oproti tomu v mužském modelingu panuje mnohem uvolněnější atmosféra i větší přátelství," rozkrývá zákulisí módní branže slovenský fotomodel a manekýn, který ovšem nehodlá podléhat módním trendům. Obléká se, tak jak se líbí jemu a před zrcadlem tráví maximálně pět minut denně. Prostě není to ženská.

"Krása je pro mě subjektivní pojem. Rozlišuji mezi krásou vnější a vnitřní – krásou člověka. Krásu každý definuje po svém, a to je na tom úžasné. Neexistuje univerzální ideál. Přítelkyni si nevybírám podle toho, jestli je modelka nebo ne. Modelky jsou sice pěkné, ale jenom subjektivně. Navíc, mně se hubená děvčata nelíbí. Podle mě má mít žena ženské tvary. A když je k tomu spontánní, upřímná a vtipná, tak to se mi líbí."

Podle nás má mladý hezoun na ženy správný názor. A co si myslí o mužích? Umějí se oblékat?

"Myslím si, že v Česku i na Slovensku muži módu moc neřeší, ale není to tak hrozné, jako třeba v USA, ale ani tak dobré, jako například v Itálii."

Předvádět se je spíš výsada žen, ale když je někdo exhibicionista a ke všemu pohledný, proč se neukázat světu, že? Jenže není to tak jednoduché, jak se může zdát. Na začátku to je nekonečné obcházení castingů a čekání, než si vás někdo všimne a také plno hodin v posilovně.

Peter měl ale štěstí v tom, že na dřinu ve fitku byl už zvyklý. Reprezentoval Slovensko v hodu oštěpem, a kdyby neutrpěl vážný úraz ramene, nejspíš by se z něj stal profesionální atlet. Když se jeho sen o vrcholovém sportu zhroutil, přemýšlel co dál a pak ho napadlo zkusit štěstí v modelingu, což se mu povedlo.

"Musíte být tak trochu exhibicionista a také to chce dost průbojnosti, protože žádná agentura vám nezaručí, že právě vy jste úžasní a určitě uspějete. Navíc tu je velká konkurence a hodně to je o štěstí, které já zrovna měl."

A i když volného času nemá zrovna nazbyt, rozhodně prý nezapomíná na školu a svou rodinu.

"Když mám volno, jsem s rodinou a přáteli a hodně rád vařím. Taky dost sportuju a fascinuje mě historie, archeologie a věda. Zajímám se i o ekonomii a politiku a baví mě to, co studuji."

No není dokonalý?