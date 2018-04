Jsem jeho žena, ne matka! Seniorka má o pětadvacet let mladšího muže

Svatbu měl tento britský pár už před dvaadvaceti lety. Od té doby se několikrát setkali s tím, že je lidé odsuzovali a mysleli si, že nejsou normální. Carole si toho prý však nevšímala, a pokud byli příliš vtíraví, řekla jim, ať si hledí svého.



„Už na našem prvním rande na veřejnosti na nás lidé civěli a říkali nám, že je naše chování příliš. Tak jsem jim řekla, že to není jejich věc,“ sdělila Carole.

Ta se ale ještě stále nesmířila s tím, že si lidé myslí, že je Paulova matka. „Jsem jeho žena, ne matka. Tak už si to proboha uvědomte. Milujeme se a jsme spolu šťastní,“ vykřikuje Carole do světa.

Se svým „zajíčkem“ se seznámila náhodou. Zprvu to nevypadalo na nic vážného. Ale zamilovali se do sebe. Setkali se poprvé v roce 1992, když Paul pomáhal promovat jistého umělce. Začali se stýkat a rádi si spolu po nocích povídali u drinku nebo něčeho dobrého k jídlu. Jednoho večera se do sebe zamilovali.

„Všechno se změnilo, když jsme jednou v noci opojeni alkoholem šli ruku v ruce domů a ona mi řekla, že mě chce do postele,“ prozradil Paul, který byl zprvu šokován tím, že se mu líbí o tolik starší žena. Zároveň byl ale rád, že je Carole zkušenější, před ní totiž žádnou jinou ženu neměl.