Rolák je hit sezony. Máme pět nápadů, jak ho nosit až do jara

Po vzoru Francouzek

O ležérní eleganci a skvělém vkusu obyvatelek Francie už jsme všichni četli až až. Napodobit je, to už je o něco složitější. Pomůže několik triků: kombinujte jednoduché základní kousky (jako jsou úzké džíny nebo pastelový rolák), šetřete se šperky a nebojte se vysokých podpatků. Nechce se vám v nich běhat celý den? Nazujte tenisky a lodičky strčte do batůžku.

Ve stylu 70. let

Období hippies, diska a prvních supermodelek se letos vrací do módy. Neodmyslitelně k němu patří kalhoty do zvonu. Zkuste jim dát šanci, i když jste celou poslední dekádu byla věrná střihu „skinny“. S barevným rolákem a metalickými sandálky na širším podpatku budete za dámu; menší kabelka, pudrový kabátek a perly pak celý outfit dovedou k dokonalosti.

Zcela neotřele

Jestli jsme se během uplynulých pár let od světových designérů něco naučili, pak je to fakt, že možnosti módy jsou neomezené. A také to, že zdánlivě nekombinovatelné kousky spolu můžou perfektně ladit. Zkuste trochu „přitvrdit“ a k něžnému roláku přidejte kontrastní midisukni, vojenskou parku bez rukávů a rockerské boty. Nebojte se experimentovat s materiály, vzory ani se siluetou.

Jako Sněženka

Oblečení na hory musí být především praktické a funkční. Ale kdo říká, že nemůže být zároveň pěkné a stylové? My tedy ne. Pohrajte si s barevnými kombinacemi, módní jsou pastelové odstíny a chybu neuděláte ani s klasickým norským vzorem. Hlavně nezapomeňte, že „retro“ není totéž, co „passé“.

Mladistvě, ale ne dětinsky

Jak na to? Postavte model na kontrastech. Vypůjčte si něco málo ze školní uniformy (v našem případě je to plisovaná sukně a nadkolenky), něco z elegantního dámského šatníku a přihoďte pár stylových doplňků v duchu posledních trendů. Třeba barevné lenonky nebo kotníkové tenisky.