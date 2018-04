Pět zbytečných chyb, kterými si ženy ničí zdraví

O zdravém životním stylu víte úplně všechno. V restauracích si dáváte jen salát. Rozhodně nejste posedlá váhou jako ostatní ženy, které znáte. Zuby si čistíte speciálním drahým kartáčkem. Cvičíte, ale neposilujete, takže nemáte tak nafouklé svaly jako ženy, co chodí do posilovny. Minulý týden vás sice bolelo břicho, ale zřejmě jste jen něco špatného snědla.

1. chyba: ignorujete bolesti

Samozřejmě, že máte kolem dětí, domácnosti a zaměstnání tolik práce, že nestíháte sledovat kašel, bolesti zad nebo bolesti břicha. Možná si dokonce myslíte, že únava je přirozený stav. Jenže tyto symptomy byste neměla ignorovat.

Ačkoli podle výzkumů tráví ženy u lékaře mnohem víc času než muži, je to hlavně proto, že k němu doprovázejí děti, prarodiče a domácí mazlíčky, uvádí server msn. Samy sobě však věnují pouze minimální zdravotní péči. Výzkumy dokonce ukázaly, že ženy mají tendenci ignorovat ve svém případě symptomy únavy a bolesti, které by je u jejich partnerů a dětí vyděsily a přiměly k návštěvě lékaře.

Například v roce 2002 provedli lékaři v Kanadě výzkum, kterého se zúčastnily téměř dva tisíce žen s rakovinou vaječníků. Zjistilo se, že polovina respondentek ignorovala víc než tři měsíce signály, které upozorňovaly na to, že něco není v pořádku. Víc než čtvrt roku přecházely otoky, bolest v podbřišku i krvácení.

2. chyba: dáváte si pořád jenom salát

"Už jen samotné slovo salát evokuje v lidech představu, že jde nutně o něco velmi zdravého," říká Brie Turner-McGrievyová, výživová specialistka z Washingtonu. "Nicméně pravda je taková, že většina salátů, které vám nabídnou restaurace, je přibližně tak zdravá jako hamburger."

Minulý rok probíhala ve Spojených státech studie, která analyzovala složení všech hlavních druhů salátů, které nabízejí americké fast foody a restaurace. Ze 34 vzorků vyhovovaly nárokům na zdravou výživu pouhé dva. Některé saláty měly dokonce víc kalorií a tuku než hamburger. Výsledky ostatních salátů byly podobně neuspokojivé.

"Hlavním problémem u salátů byly nasycené tuky, které by měly tvořit jen minimální část našeho jídelníčku, ale v salátech je jich kvůli dresingům, sýru či krutonům nadbytek. Průměrná žena by měla za den přijmout 1500 až 2000 kalorií. Saláty, které testem neprošly, však obsahovaly dávku nasycených tuků, která by měla vystačit na celý den, a nikoli na jedno jídlo," varuje výživová specialistka.

3. chyba: vyhýbáte se váze

Pro některé ženy je osobní váha jen dalším předmětem v domácnosti, který slouží jako lapač prachu. Váhu považují za ztělesnění svého černého svědomí a mají z ní doslova fobii.

Psychologové o tomto jevu mluví hlavně v souvislosti s lidmi, kteří mají problémy s váhou. Uvažují totiž stylem: Jestliže nebudu vědět jistě, že jsem přibrala, existuje ještě pořád možnost, že to tak není. Jenže o to větší šok přijde, když člověk tuto vyhýbavou strategii uplatňuje několik týdnů či měsíců.

"Zvláště nebezpečné je toto vyhýbavé chování pro ženy, které nemají náhled na sebe samy a tloustnutí si prostě neuvědomují," říká Kelly Bronwellová, ředitelka centra poruch příjmu potravy ve Washingtonu. "Přitom jim však váha může pomoci právě s tou zpětnou vazbou, která jim tak chybí."

4. chyba: zapomínáte na zubní nit

Dentisté upozorňují na to, že je zbytečné utratit tisíce korun za bělící procedury zubů a podobně, pokud si nenajdete denně čas na používání zubní nitě. A výsledek? Nejméně 23 procent žen mezi třicítkou a padesátkou a 44 procent žen po padesátce trpí zánětem dásní.

Zánět dásní je přitom závažná bakteriální infekce, která napadá tkáň obklopující jeden nebo více zubů a kost. Je hlavní příčinou ztráty zubů, nejde ale jen o tento problém. Když se bakterie způsobující zánět dostanou do krevního řečiště, mohou se krví přenést až k hlavním orgánům a způsobit jejich chronický zánět.

"Pokud máte zánět dásní, je to podobné, jako kdybyste chodila se zanícenou podebírající se rukou a nic s tím nedělala," říká Marjorie Jeffcoatová z katedry dentální medicíny v Pennsylvánii. "V ústech bývají skutečně velké infekce a výzkumy například ukazují, že ženy se zánětem dásní mají až osmkrát větší pravděpodobnost, že porodí dítě s podváhou."

5. chyba: bojíte se posilovat

Většina žen se vyhýbá posilovně a posilování vůbec, protože mají strach, aby nevypadaly jako ženská verze Arnolda Schwarzeneggera. To je ovšem nesmysl. Ženy nemají v genetické výbavě zakódovanou ani takovou velikost, ani růst svalů.

Přitom je však prokazatelné, že posilování kromě formování postavy, snižování váhy a zlepšování kondice navíc ještě odbourává vnitřní tuk, a snižuje tak riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Posilování se mnohé ženy také zaleknou kvůli počátečnímu nárůstu váhy, protože si neuvědomují, že svaly váží více než tuk. Na druhou stranu však zabírají menší objem, takže vám po posilování lépe padne oblečení.