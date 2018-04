Pět tipů, jak se zbavit kil po porodu

Pro mnoho žen je značným šokem, že ani měsíc či dva po porodu nemají zpátky svou původní váhu. Uvědomte si však, že jste potřebovala čtyřicet týdnů k tomu, abyste přibrala, a je zcela v pořádku, pokud stejný čas potřebujete, abyste opět zhubla. Pokuste se řídit následujícími pěti tipy a hubnutí vám půjde mnohem rychleji a snáze:

1. Odpočívejte

Možná vám tato rada zní jako čirá utopie, ale pokuste se pro sebe získat alespoň nějaký čas, který byste mohla věnovat pouze relaxaci nebo spánku. Výzkumy totiž ukazují, že nedostatek spánku má negativní dopad na hormony, které regulují pocit hladu a účinné spalování kalorií. Je samozřejmé, že novopečené matky nemají příliš času na spánek, ale pokuste se k odpočinku využít alespoň několik hodin, kdy vaše dítě spí. Uvědomte si, že nový životní styl je pro vás navíc stresující a tento stres může vést k přejídání a nedostatku motivace ke cvičení. Pokud se vám podaří nabrat nějakou energii, bude se vám hubnout mnohem lépe.

2. Jezte chytře

Dlouhé periody během dne bez jídla jsou zabijákem vaší štíhlé postavy zvlášť v případě, že jste kojící matka. Malé přesnídávky během dne vám pomohou udržet si produktivitu, dostatek energie, ale i jasnou mysl. Malou svačinku byste si měla dát každé tři hodiny. Dejte při jejich výběru pozor na to, aby byl váš jídelníček vyvážený, a vyhýbejte se jídlům plným nasycených tuků a prázdných kalorií. Při hubnutí vám také mohou pomoci vitaminové doplňky, které sice přirozeně nenahradí vyváženou stravu a pravidelný pohyb, ale pomohou vašemu tělu získat energii pro hubnutí.

3. Pitný režim

Slyšela jste to už tisíckrát, ale zvlášť pokud kojíte, je tato zásada extrémně důležitá. Musíte za den přijmout dostatek tekutin a jejich příjem by se měl zvyšovat, pokud navíc cvičíte nebo sportujete. Dostatečný příjem tekutin vám pomůže udržet na uzdě pocit hladu a mimo to je velmi důležitý pro správnou tvorbu mléka.

4. Počkejte se cvičením

Mnoho žen si umiňuje, že se pustí do cvičení okamžitě po porodu, aby s nadbytečnými kilogramy zatočily co nejdříve. Většina lékařů však důrazně doporučuje počkat se sportem minimálně šest týdnů po porodu. Uvědomte si, že porod byl pro váš organismus namáhavou a do jisté míry i traumatickou zkušeností a tělo potřebuje nějaký čas k tomu, aby se z něj zotavilo. Pokud se chcete rozcvičovat už po porodu, vsaďte na lehký strečink nebo jógu. Zcela zapovězené jsou rychlé pohyby, otřesy, výpady a podobně.

5. Soustřeďte se na břicho

Jakmile vám to váš zdravotní stav dovolí, soustřeďte se na posilování břicha. Sklapovačky, kliky a další posilovací cviky vám pomohou nejen v boji proti váze, ale zapracují i na vašich povolených svalech a břicho se tak rychleji stáhne zpátky. Pokud bojujete stále s nadbytečnými kilogramy, doplňte posilování o vhodnou kardiovaskulární aktivitu. Začínejte cvičit pomalu, zpočátku vám bude stačit čtvrthodinová rychlá procházka, a postupně podle aktuální situace přidávejte zátěž. Můžete se také pokusit dohodnout s ostatními maminkami v okolí na společném cvičení, jednak budete mít větší motivaci a jednak si můžete vzájemně dohlédnout na děti.