Pět strategií, které vám pomohou překonat těhotenskou depresi

V těhotenství jste mnohem zranitelnější a potýkáte se s většími výkyvy emocí. Tento stav není způsoben pouze hormony, ale i změnami, které prodělává vaše psychika. Ještě dramatičtější vývoj má deprese obvykle u žen, které jí trpěly už před těhotenstvím. Inspirujte se následujícími pěti triky, které vám v boji s těhotenskou depresí pomohou:

1. Proveďte sebeanalýzu

V těhotenství si musíte zvyknout na úplně novou identitu ženy a matky. "Jde o novou roli, kterou jste možná ještě nikdy nevyzkoušela a budete potřebovat čas, abyste ji začlenila do svého sebepojetí," říká psycholožka Marcela Vojířová. V první řadě je potřeba, abyste si utřídila myšlenky a odpověděla si na otázky, co pro vás vlastně mateřství znamená. Jste na něj připravená? Jak si představujete sama sebe a svého partnera jako rodiče? Na co se nejvíc těšíte? Z čeho máte naopak strach? Teprve pokud si uděláte pomyslný pořádek sama v sobě, můžete se svou novou identitou pracovat dál.

2. Podívejte se do rodinné historie

Vztah mezi vámi a vaší matkou, sourozenci nebo váš partnerský vztah hraje významnou roli ve vaší přípravě na roli mateřství. Jenom pokud porozumíte vztahům, které vás formovaly, můžete najít tu správnou cestu k vlastnímu dítěti. Pokuste se identifikovat a pojmenovat problémy, které se v průběhu vašeho dětství vyskytovaly ve vaší rodině. To je nejlepší prevence pro jejich opakování. Naopak si sepište seznam věcí, které na svých rodičích, sourozencích, partnerovi obdivujete. Pomůže vám to utřídit si myšlenky ohledně toho, jaká matka vlastně chcete být.

3. Berte se vážně

Věnujte pozornost svým potřebám a neodsouvejte je do pozadí. "Těhotné ženy mají často tendenci své požadavky a potřeby opomíjet a označovat za nedůležité," říká psycholožka. "Uvědomte si však, že na světě není jen vaše dítě, ale vy jste stejně důležitá." Nebojte si explicitně říci o podporu, kterou potřebujete. V pořádku je žádost nejenom o materiální podporu (například při domácích pracech), ale i o emoční. Stejně tak vám pomůže, pokud si se svým partnerem sednete a upřímně si popovídáte o tom, jaké požadavky na vás klade nová role rodičů a co se ve vašem fungování bude muset změnit.

4. Držte pohromadě

Výzkumy ukazují, že pokud rodiče dítěte mají problémy mezi sebou a nefungují navenek jako pár, poporodní a těhotenská deprese je mnohem intenzivnější. Je potřeba, abyste celou dobu těhotenství cítila, že za vámi partner stojí a máte někoho, na koho se můžete spolehnout.

5. Obraťte se na profesionály

Nebojte se profesionální pomoci. Zvlášť pokud vaše deprese trvá i poté, co těhotenské hormony už zmizely za obzorem. Potom je skutečně na místě odborná pomoc, protože může jít o dlouhodobou záležitost. Podceňování a zlehčování příznaků skutečně není na místě, protože deprese neohrožuje jen vás, ale i váš vztah k dítěti a v neposlední řadě fungování na partnerské úrovni.