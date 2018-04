Pět rad: jak stárnout pomaleji

Chránit musíte zejména srdce a cévy. Právě jejich nemoci totiž nejvíce ovlivňují to, zda se i v pětasedmdesáti letech budete cítit dobře.

1. Jezte pětkrát denně

Pokud budete pravidelně a přiměřeně jíst, pravděpodobně nebudete obézní. Jinak si tělo dělá zásoby na chvíle, kdy bude muset hladovět. Zjednodušeně řečeno to může špatně ovlivnit i hladinu cholesterolu.

2. Nezapomínejte na vitaminy

Do správného jídelníčku patří zejména zelenina a ovoce. Denně jich musíte sníst pět porcí, tedy tolik, co se vejde do dlaně. Užitečné jsou také tuky mořských ryb, semínka a olivový olej.

3. Choďte k lékaři

Ženy by měly chodit každý rok ke gynekologovi a nechat si udělat stěry kvůli rakovině děložního čípku. Po padesátém roce máte nárok na mamografické vyšetření. Jak ženy, tak muži mají v tomto věku nárok na vyšetření krvácení do stolice, které odhalí rakovinu tlustého střeva. Nezapomínejte na pravidelné prohlídky u praktika, ohlídá počínající nemoci srdce a cév.

4. Pravidelně se hýbejte

Bez pohybu to nepůjde. Není třeba hned začít běhat nebo jezdit na kole. Většině lidí, kteří se nehýbou vůbec, stačí, když začnou chodit. Minimem by měla být půlhodina rychlé chůze týdně, musíte se při ní alespoň zadýchat. Ideálem pak je hodina sportu třikrát do týdne. Zvláště pro lidi, kteří mají nadváhu, je vhodná opět rychlá chůze či jízda na kole, případně na rotopedu nebo plavání.

5. Relaxujte a dostatečně spěte

Je dokázáno, že lidé, kteří neodpočívají, nebo spí méně, než je třeba, se dožívají nižšího věku. Nepodceňujte relaxaci. Můžete si ji dopřát i nad sklenku alkoholu, v malém množství zlepšuje stav cév. Pro ženy jsou vhodné ale jen dvě deci vína či malé pivo, pro muže dvojnásobek.

Chcete vědět více ? Více o tom, jak stárnout pomaleji, najdete v páteční MF DNES.