Pět rad, jak posílit imunitu. Nohy v teple a libové maso

, aktualizováno

S imunitou je to tak, že k jejímu zlepšení žádná zázračná pilulka nepřispěje. Rozhodně to ale neznamená, že pro sebe nemůžete nic udělat. Začněte hned a to třeba změnou jídelníčku.