Pět překvapivých důvodů, proč můžete trpět depresí

To, že rozvoj deprese může podnítit například smrt blízkého člověka, vážné onemocnění nebo přemíra stresu, není nijak překvapivé.

Jenže deprese se může objevit například i po tak pozitivní události, jako je narození dítěte.

1. Nedostatek kyseliny listové

Nevhodné složení jídelníčku může být jedním z důvodů, proč se u vás rozvinula deprese. Pokud se jí chcete vyhnout, měli byste zvýšit konzumaci zeleniny, zejména listové.

Četné výzkumy prokázaly, že nedostatek kyseliny listové a vitamínu B12 se vznikem tohoto onemocnění přímo souvisí.

Loni procedený výzkum (Dietary factors and depression in older people), jehož závěry byly zveřejněné v magazínu Psychopharmacol, potvrdil vliv nedostatku kyseliny listové a vitamínu B12 na výskyt deprese zejména u starších lidí.

Stejného roku proběhla podobně zaměřená studie i v Číně a i zde bylo potvrzeno, že nízký obsah kyseliny listové v jídelníčku starších lidí výrazně zvyšuje riziko rozvoje deprese. Podle odborníků jako prevence stačí, když budete užívat 800mg kyseliny listové a 1mg vitamínu B12 denně.

2. Konzumace alkoholu

Třeba chodíte do barů, abyste se rozveselili. Jenže podle odborníků je právě popíjení alkoholu dalším překvapivým faktorem, který vede k rozvoji deprese. Například loni prezentoval magazín Archives of General Psychiatry výsledky novozélandského výzkumu trvajícho pětadvacet let.

Zúčastnilo se ho přes tisíc čtvrt století sledovaných dětí. Průběžně vyplňovaly dotazníky a zúčastňovaly se hloubkových rozhovorů. U všech věkových skupin se potvrdilo výrazné riziko rozvoje deprese v souvislosti s pravidelnou a intenzivní konzumací alkoholu.

Podle autorů výzkumu se u konzumentů alkoholu objevují depresivní epizody dvakrát častěji než u lidí, kteří nepijí. Jenže paradoxně vyhráno nemáte ani v případě, že se pití vzdáte.

Pokud jste už delší dobu intenzivně konzumovali alkohol a pak najednou začnete abstinovat, budete podle výzkumu provedeného na University of North Carolina ohroženi depresí několikanásobně.

Zvýšené riziko však trvá jen přibližně dva týdny a neplatí pro dlouhodobé abstinenty. Týká se pouze těch, kteří se pro abstinenci rozhodli po intenzivnější konzumaci alkoholu.

3. Hormonální antikoncepce

O možné souvislosti mezi užíváním hormonální antikoncepce a rozvojem deprese se vedou mezi odborníky stále četné diskuse. Například v roce 2005 ukázala studie z australské Monash University, kterou vedla profesorka Jayashri Kulkarni, že ženy užívající hormonální antikoncepci jsou depresí ohroženy dvojnásobně.

Na vině je údajně hormon progestin, který snižuje hladinu serotoninu a zhoršuje depresivní symptomy. Americký National Institutes of Health shromáždil dvanáct klinických studií, které se zabývaly možnou souvislostí mezi užíváním hormonální antikoncepce a rozvojem deprese.

Devět z těchto studií shledalo existenci deprese u šestnácti až šestapadesáti procent uživatelek hormonální antikoncepce. Tři nezjistily mezi antikoncepcí a depresí žádnou souvislost.

4. Narození dítěte

I když je narození dítěte veskrze pozitivní událostí, po porodu mnoho žen zjistí, že se vůbec necítí tak optimisticky, skvěle a plné energie, jak je přesvědčovaly časopisy. Podle lékařských statistik trpí padesát až osmdesát procent žen po narození dítěte špatnou náladou nazývanou "baby blues."

Baby blues souvisí s velkými hormonálními změnami po porodu a stresem a nastupuje obvykle tři až čtyři dny po porodu a přibližně za dva týdny by mělo odeznít. K typickým projevům patří podrážděnost, pocity úzkosti a strachu, smutek, pocity osamělosti a značné výkyvy nálad.

Přibližně u deseti procent žen tyto symptomy neodezní, ale přidají se k nim ještě poruchy spánku a nechutenství. Potom už to je poporodní deprese, která je závažnější než baby blues, a vyžaduje odbornou pomoc.

U jedné až dvou žen z tisíce se potom může objevit laktační psychóza. To je velmi závažné onemocnění doprovázené halucinacemi a ztrátou kontaktu s realitou. Nemocná matka může ublížit sobě nebo dítěti a musí nutně podstoupit odborné vyšetření a léčbu.

5. Anabolické steroidy

To, že anabolické steroidy neprokazují vašemu zdraví dlouhodobě dobrou službu, je už známo zřejmě všem. Víte ale, že jejich užívání může kromě nespavosti a snížené chuti na sex způsobit i depresi?

Podle údajů National Institute of Drug Abuse se mezi uživateli anabolických steroidů objevuje výrazně vyšší počet sebevražd než v běžné populaci. Potvrzují to například i závěry výzkumu zveřejněné v American Journal of Psychiatry.

Podle nich hrozí uživatelům anabolických steroidů čtyřikrát větší nebezpečí, že se u nich rozvine deprese.