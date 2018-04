Pět podob obyčejného jablka

DANA OBERMAJEROVÁ vám poradí, jak využít voňavé plody podzimu







Obrácený jablkový koláč - tarte tatin

NA FORMU o průměru 23-26 cm

Příprava: 30 min. + 2 hodiny na odležení těsta + 30 minut pečení

Na těsto:

200 g hladké mouky

25 g moučkového cukru

1/4 lžičky prášku do pečiva

1/4 lžičky soli

80 g másla, nakrájeného na kousky

1 žloutek

Na náplň:

8-10 jablek, asi 1 kg

70 g másla

200 g cukru krupice

šťáva a kůra z 1 citronu

100-150 ml vody

1. Mouku prosejeme s cukrem a práškem do pečiva do mísy, osolíme, přidáme máslo, žloutek a zpracujeme se studenou vodou na pevné těsto. Zabalíme do fólie a necháme 2 hodiny v chladu odpočinout.

2. Troubu si předehřejeme na 180 °C. Jablka oloupeme, rozpůlíme, zbavíme jádřinců, nakrájíme na silnější plátky a promícháme s citronovou šťávou. V hlubší pánvi rozpustíme máslo a čtvrtinu cukru, přidáme nastrouhanou citronovou kůru a plátky jablek a dusíme ve vlastní šťávě 5-10 minut, dokud jablka lehce nezkaramelizují a šťáva nezhoustne.

3. Mezitím roztavíme v menší pánvi zbylý cukr na světlý karamel, zalijeme vodou a šťávou z jablek, rozmícháme a vaříme asi 5 minut, dokud se karamel nerozpustí a nezhoustne. Pak ho přelijeme do vymazané koláčové formy a poklademe plátky jablek.

4. Těsto rozválíme na placku o 1 cm širší, než je koláčová forma, a překryjeme jím jablka. Přečnívající okraje zatlačíme do formy a pečeme asi 30-35 minut do zlatova.

5. Po upečení necháme 10 minut chladnout ve formě, pak ho přiklopíme talířem a obrátíme (opatrně, můžou z něj vytéct karamel a šťáva z jablek). Podáváme vlažný.



Pečená jablka s mandlemi a pistáciemi

PRO 4 OSOBY

Příprava: 25 min. + 20-25 minut pečení

8 jablek, střední velikosti

1/2 citronu

1 lžíce vanilkového cukru

1 lžička mleté skořice

50 g mandlí, oloupaných

50 g pistáciových oříšků, vyloupaných

100 g rozinek

1 lžíce marmelády

1 lžíce másla

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Mandle a pistáciové oříšky nasekáme nahrubo a smícháme v misce s džemem a rozinkami.

2. Jablka omyjeme a seřízneme jim čepičku na straně stopky. Vykrajovačem vyjmeme jádřince a ještě trochu dužiny okolo, ale neprořízneme plody naskrz, pouze tak, aby vznikl otvor na náplň. Spodní část jablek můžeme nožem ještě lehce seříznout, aby rovně stála v zapékací misce. Řeznou plochu a vnitřek jablek pokapeme ihned citronovou šťávou a posypeme vanilkovým cukrem a skořicí. Připravenou mandlovo-pistáciovou směsí naplníme vnitřek jablíček, přiklopíme seříznutými vršky a vložíme do ohnivzdorné misky vytřené máslem.

3. Pečeme asi 25 minut na spodní mřížce, dokud jablka nezměknou. Ke konci podlijeme troškou vody a přidáme do šťávy, kterou jablka pustila, lžíci másla.

Výborně chutnají teplá i vychladlá.

TIP

Náplň zkuste připravit ze směsi různých ořechů a rozinky předem namočte v rumu nebo víně. Podávejte se zakysanou smetanou nebo bílým jogurtem.



Jablkový závin čili štrůdl

NA 3 ZÁVINY

Příprava: 10 min. + 20 minut na odpočinutí těsta + 35-45 minut pečení

400 g polohrubé mouky

250 g hery

1 kelímek bílého jogurtu

1,5-2 kg jablek

2 hrsti jader vlašských ořechů

3 lžíce rozinek

1 vanilkový cukr

1 lžíce mleté skořice

50 g rozpuštěného másla

trocha moučkového cukru

1. Troubu předehřejeme na 170-180 °C. Smícháme prosátou mouku, tuk nakrájený na plátky a jogurt a prohněteme v hladké pružné těsto. Zabalíme do fólie a dáme na 20 minut do lednice.

2. Mezitím oloupeme jablka, zbavíme jádřinců a nahrubo nastrouháme. Těsto rozdělíme na 3 díly a každý vyválíme na obdélníkový plát o délce plechu a šířce asi 20 cm. Střed plátu necháme o něco silnější než okraje. Na každý plát navrstvíme po délce třetinu jablek a posypeme je ořechy, rozinkami, vanilkovým cukrem a skořicí. Delší okraje přehneme střídavě přes jablka a konce závinu stlačíme k sobě a zahneme.

3. Záviny opatrně přeneseme na plech vyložený pečicím papírem, potřeme polovinou rozpuštěného másla a pečeme do zlatova a křupava asi 35-45 minut. Plech vyndáme z trouby a ihned ještě jednou potřeme zbylým máslem, těsto je pak ještě křupavější a jemnější. Necháme vychladnout, krájíme na jednotlivé porce a sypeme moučkovým cukrem.

TIP

Z kousků těsta vykrajujte různé ozdoby a před pečením a potřením máslem jimi ozdobte povrch závinu. Jsou-li jablka hodně šťavnatá, posypte střed těsta před nanesením jablek trochou nejlépe opražené strouhanky, aby se těsto nepromáčelo.



Jablkový koláč s drobenkou

NA 1 DORTOVOU FORMU o průměru 23 cm

Příprava: 15 min. + 35-40 minut na pečení

2 hrnky polohrubé mouky

3/4 hrnku cukru krupice

125 g hery nebo másla + na vymazání formy

1 velká hrst vlašských ořechů, drobně posekaných

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

1/2 lžičky skořice

1 lžička jemně strouhané citronové kůry z dobře omytého citronu

3-4 vejce (podle velikosti)

4 hrnky jablek, oloupaných a nakrájených na kostičky

1. Troubu si předehřejeme na 170-180 stupňů. Z mouky, cukru, tuku a ořechů uděláme v míse drobenku. Odebereme jeden hrnek stranou a do zbylé drobenky zamícháme prášek do pečiva, vanilkový cukr, skořici a citronovou kůru. Přidáme vejce a rozmícháme na hladké těsto. Přisypeme na kostičky nakrájená jablka a vmícháme je do těsta.

2. Dortovou formu vymažeme tukem, dno vyložíme kolečkem pečicího papíru a husté těsto přesuneme do formy. Rovnoměrně ho rozprostřeme, povrch uhladíme stěrkou a posypeme drobenkou, kterou jsme si dali stranou.

3. Pečeme v předehřáté troubě 35-40 minut, ale nesmíme koláč přesušit. Ke konci pečení zkusíme ve středu koláče špejlí, zda je těsto propečené, jakmile se těsto nelepí na špejli, je koláč hotový. Vyjmeme ho z trouby a necháme nejlépe na mřížce vychladnout. Poté krájíme na jednotlivé řezy.

TIP

Vyzkoušejte tmavou formu koláče a do těsta přidejte lžičku až dvě kakaa holandského typu. Vlašské ořechy lze nahradit lískovými apod. nebo do těsta přidejte rozinky. Pro zvýraznění žlutého těsta přidejte špetku šafránu nebo kurkumy.



Smažené jablečné kroužky ve vinném těstíčku

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 min. + 6-8 minut na smažení

4 velká tvrdší jablka nebo 6 středních

150 g hladké mouky

100 ml bílého suchého vína

1 velké vejce, žloutek a bílek zvlášť

1/4 lžičky prášku do pečiva

sůl

80 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 lžíce mleté skořice

olej na smažení

1. Jablka omyjeme, oloupeme, odstraníme stopku, vykrojíme jádřince a nakrájíme na malé kroužky přibližně o síle jednoho centimetru.

2. Potom si v misce smícháme prosátou mouku s kypřicím práškem a špetkou soli. Ke směsi přilijeme bílé víno a žloutek a umícháme hladké těstíčko. Nakonec z bílku ušleháme tuhý sníh a lehce ho vmícháme do těstíčka.

3. Ve větší pánvi, nejlépe s nepřilnavým povrchem, rozpálíme vyšší vrstvu oleje. Plátky jablek namáčíme do těstíčka a ihned je smažíme z každé strany na mírnějším plameni přibližně 3-4 minuty, dokud nezezlátnou.

4. Usmažené jablečné kroužky klademe na papírové ubrousky, aby se odsál přebytečný tuk, a poté je obalujeme nebo sypeme moučkovým cukrem, který jsme předem smíchali se skořicí a vanilkovým cukrem. Podáváme ještě teplé.

TIP

Těstíčko nakypřete místo práškem do pečiva špetkou jedlé sody nebo přidejte navíc jeden bílek. Místo vína použijte pivo nebo kyselé mléko. Podávejte samostatně nebo s vanilkovým krémem či vinnou pěnou a mátou.