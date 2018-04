Pět nových receptů na sváteční pečeně

Co dělat, když pečínku připálíte Naše babičky uměly pečínku zachránit - zkuste to jako ony. Z připáleného masa okrájejte všechny černé části, maso přendejte do čistého pekáčku, podlijte vodou a přidejte trošku jedlé sody. Pak můžete maso dopéci. Pachuť spáleniny by měla zmizet. Pokud maso spálíte na poslední chvíli, nezkoušejte zachránit šťávu naředěním vodou, protože by zhořkla. Připálené části okrájejte, maso podlijte a přidejte vývar v kostce. Spálené části nikdy nejezte. Obsahují vysoké koncentrace karcinogenních látek.