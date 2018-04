Pět kroků ke zdravým a krásným nohám

Krok první: Domácí pedikúra

Možná jste zvyklé zajít jednou za měsíc na odbornou pedikúru v salonu, ale důkladné ošetření nohou zvládnete docela dobře sama. Stačí si vybrat ty správné pomůcky.

* Ztvrdlou kůži na patách obrousíte jemnou škrabkou s diamantovým prachem, která zahladí i menší praskliny. Důležité je používat ji na suchou kůži.

* Než se pustíte do důkladnějšího broušení pemzou, udělejte si čas a nohy pořádně odmočte v teplé bylinkové lázni. Nemělo by to trvat méně než 20 minut.

* Kůži na bříškách chodidel seškrabujte škrabkou nebo elektrickým brouskem a všechny nástroje vždy vydezinfikujte.

Krok druhý: Kneippův chodník

Máte problém s krevním oběhem a stále vás studí nohy, i když máte teplé ponožky? Využijte tradiční léčebné postupy pátera Kneippa a zkuste si domácí wellness proceduru. Zvládnete ji jednoduše, potřebujete jen dvě plastová umyvadla a oblázky. Sáček plný kamínků v různých velikostech koupíte v květinářstvích či v Ikee.

* Kamínky rozložte vedle sebe do obou nádob. V jedné je zalijte ledovou vodou (můžete do studené vody přidat i kostky ledu) a do druhé přidejte vodu teplou 40 stupňů. Nohy by měly být ponořené až po kotníky. Přecházejte postupně (nejlépe ve vaně) z teplé vody do studené a přešlapujte po kamíncích. Čím déle tuto "procházku" vydržíte, tím více se budete cítit svěží.

* Nohy dobře prokrví také krém s chladivým efektem s mátou. Natřete jím chodidla i nárty a klidně pokračujte až na lýtka.

Krok třetí: Masáž

V chodidlech se nachází spousta důležitých bodů. Využijte jich a vyzkoušejte reflexní masáž chodidel. Zvládnete ji klidně sama při nanášení oblíbeného krému na nohy.

* Promasírujte klenbu chodidla pomocí kloubů sevřené dlaně.

* Jemná tlaková masáž nártu a prstů uvolňuje ztuhlé nohy.

* Zkuste jemně vytahovat prsty u nohou.

* Nateklé a bolavé nohy zvědněte do výšky a opřete o zeď.

* Masáž chodidel za vás zvládne i akupresurní podložka, kterou koupíte ve zdravotnických potřebách. Přešlapujte na ní třeba při čištění zubů.





Krok čtvrtý: Aromaterapie

Namožené nohy uvolní síla bylinek v krémech a gelech. Při večerní sprše vyzkoušejte peelingové přípravky na nohy, třeba Express Pedicure od Artdeco. Věnujte se především kritickým místům na patách a bříškách chodidel. Lázeň s himálajskou krystalickou solí v kombinaci s přírodními oleji změkčí pokožku, a oddálí tak návštěvu u pedikérky.

* Bolestivé svaly, klouby a napětí v nohách zklidní a uvolní čistý éterický kosodřevinový olej s výtažky z arniky a vitaminem E. Působí protizánětlivě, prokrvuje a zmírňuje bolest.

* Stahující a antibakteriální výtažky ze šalvěje zabraňují nadměrnému pocení. Koupel v odvaru ze šalvěje zlikviduje bakterie, které mají na svědomí nepříjemný zápach. Stejnou službu vám prokáže i krém, který obsahuje výtažek ze šalvěje a mentol - např. balzám Alverde.

* Aromatický balzám s olejem z měsíčku lékařského s vůní pomerančů a skořice (Aromatic Repair Balm od Artdeco) ošetří nohy a přispěje k pocitu pohody.

* Na velmi suchou pokožku na patách pomohou krémy z bambuckého másla a mandlového oleje.

* Jednou týdně naneste na nohy silnou vrstvu zázvorové masky nebo výživného krému, a navlékněte si bavlněné ponožky, aby se teplem změkčující efekt znásobil.

Krok pátý: Vložky

Na chodidlech se nachází nejvíce potních žláz z celého těla, a proto i na tyto partie používejte krémy s antiperspirantem nebo alespoň vložky do bot, které vsáknou pot. Do bot s vysokými podpatky si na plesovou sezonu preventivně pořiďte gelové polovložky - nohy pak budou trpět mnohem méně.

* Vaše nohy mohou být svěží a příjemně vonět, pokud vložíte do bot parfémované vložky z prodyšného mikrovlákna. Pohltí vlhkost a nohy zůstanou v suchu.

Parfém se navíc uvolňuje celý den. * Proti pálení chodidel umístěte gelový plátek pod špičku chodidla (Balls of Foot, Kiwi).

* V zadní části paty vás gelový proužek ochrání před otlaky a odřeninami (Hell Liners, Kiwi).

* Díky měkkým gelovým vložkám pod patou vás ani po dlouhé chůzi nebude tlačit podpatek (Heel Cushion, Kiwi).