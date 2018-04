Pět kilo za 5 týdnů. Přinášíme rady, jak začít hubnout

Lenka Černá - odbornice na životní styl

Ženy nejčastěji vzdávají hubnutí, protože po pár týdnech nesmyslné hladovky sklouznou ke starému životnímu stylu. Aby se to nestalo i vám, musíte mít na začátku dobře sestavený plán hubnutí. Ten se skládá z části stravovací a cvičební. Sestavte je co nejjednodušeji. Nezapomeňte, že profesionální koučové plánují optimálně na osm týdnů dopředu a až po půlroce si stanovují dlouhodobější cíle. Určitě si plán napište na papír a podepište ho, pomůže vám to! Plán stravování může obsahovat potraviny, kterým se vyhnete, kolikrát denně budete jíst a jak dodržíte pitný režim. Do plánu cvičebního zapište, jak často a jak dlouho budete přes týden cvičit,kolikrát týdně budete relaxovat. Plán by měl být pro vás příjemný a zároveň motivační. Obecně platí, že je lepší ubrat ze svých požadavků 30 %, poté je plán splnitelný. A na co nesmíte první týden zapomenout? Oznámit změny rodině. Nakoupit zdravé potraviny, které vám chutnají. Vybrat pohyb na základě vašeho plánu. Udělat revizi lednice a cvičebního šatníku. A pochválit se za rozhodnutí něco pro sebe udělat.