Pět důvodů, proč vám to v posteli neklape

Důležité je umět o svém sexuálním životě s partnerem mluvit a nenechat se případně ani odradit partnerovou neochotou ke svěřování se s intimními potřebami. Nejspíš má i on obavu z vašich sexuálních očekávání i ze svých tělesných projevů.

1. Nesnažte se, ale užívejte si

Často se s obavami studujeme, jestli jsme v posteli dost vzrušující. Většinou jsme ovlivněny televizí, kde je vzrušující sex obvykle provázen tak hlasitými a vášnivými projevy, že se dům téměř otřásá v základech. Není důležité, jestli se dost snažíte, ale jestli si právě opravdu užíváte. Dobrý sex můžete mít teprve tehdy, když si navzájem ukážete, co na vás zabírá. Pokud partner provozuje úkony, které vám nic neříkají, zaručeně se budete nudit. Řekněte si, co chcete, a budete nadšena, čím splníte i jeho přání: muži totiž nechtějí v posteli sexuální bohyni ovládající 360 poloh, ale víc chuti a elánu.

2. Naše libida se k sobě nehodí

Sexuální libido je křehká věc. Abyste se udržela při chuti, dbejte na zdravý životní styl, a to především v tom, co jíte. K vyrovnání vašich odlišných hladin sexuální aktivity pomůže, když se dohodnete na určitých kompromisech, jakým aktivitám dáte přednost: mohou to být například nekoitální techniky, orální sex a milostná předehra.

3. Stydím se za svoje tělo

Stejně jako vám, tak ani mužům se některé části vlastního těla příliš nelíbí. Negativní postoj k vlastnímu tělu a dobrý sex spolu nejdou dohromady: už proto, že pokud nepřijímáte své tělo takové, jaké je, nikdy neuvěříte ani partnerovi, že se mu líbíte a připadáte mu přitažlivá. Soustřeďte se na své tělesné přednosti a přestaňte při milování zadržovat dech (což je dobrý způsob, jak zabránit orgasmu). Uvidíte, že se budete cítit jistější a partner to ocení.

4. Nepostaví se mu

Není to až tak neobvyklý problém a už vůbec to neznamená, že byste ho přestala vzrušovat. Pokud je tento problém dlouhodobý, máte doma třeba pecivála, který se živí rychlým občerstvením, pije moc piva a kouří. Tyhle faktory ovlivňují jeho schopnost erekce stejně jako stres, nedostatek spánku a celková tělesná ochablost. S dočasnou neschopností erekce se setkalo přinejmenším jednou v životě 97 procent mužů, nejčastěji byl na vině alkohol.

5. Je hotový příliš brzy

Předčasná ejakulace postihuje muže, kteří se nenaučili ovládat a prodlužovat fázi (plateau) předcházející orgasmu. S trochou námahy a s vaší pomocí se tohoto problému mohou zbavit. Společně zpomalujte ve chvíli, kdy se blíží ejakulace, případně těsně před ní přestaňte s pohlavním drážděním úplně. Počkejte, až opadne erekce, a pak znovu začnete dráždit. Postup opakujte třikrát a teprve poté ho nechte ejakulovat. Podle sexuologů má tato metoda 90procentní účinnost za předpokladu, že ji budete pravidelně opakovat.